Vollvik fikk mildere straff i lagmannsretten i munnbindsaken

Gulating lagmannsrett dømmer Idar Vollvik til 30 dagers ubetinget fengsel og en bot på 30.000 kroner i saken om feilmerking og ompakking av munnbind.

NTB

Dommen er avsagt med dissens og er mildere enn den fra Hordaland tingrett. De dømte investoren til 45 dagers fengsel for brudd på loven om medisinsk utstyr ved å markedsføre og selge munnbind til medisinsk bruk som holdt lavere standard.

Investoren nektet straffskyld da ankesaken hans kom opp for Gulating lagmannsrett i Bergen. Gründeren har imidlertid tidligere erkjent å ha pakket om munnbind.

– Jeg har ikke bevisst forsøkt å lure noen for egen vinning. Det er bare tøys. At jeg ikke kunne lover og regler godt nok, er lett å se i dag. Det beklager jeg, sa Vollvik da han forklarte seg for tingretten.

Det var NRK som først omtalte dommen fra lagmannsretten.