Ingrid Røynesdal blir ny direktør ved Nasjonalmuseet

Ingrid Røynesdal blir ny direktør ved Nasjonalmuseet. Hun kommer fra jobben som administrerende direktør for Oslo-Filharmonien, der hun har vært leder siden 2013.

Ingrid Røynesdal kommer fra jobben som administrerende direktør for Oslo-Filharmonien, der hun har vært leder siden 2013.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Røynesdal erstatter Karin Hindsbo, som blir ny direktør ved Tate Modern.

– Jeg har store ambisjoner for Nasjonalmuseet. Først ser jeg fram til å bli kjent med museets mange dyktige medarbeidere, slik at vi sammen kan sette retning for årene som kommer, sier Røynesdal i en pressemelding.

Kulturministeren gratulerer

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener det har vært mange gode kvalifiserte søkere til direktørstillingen, og hun berømmer styret ved Nasjonalmuseet for et grundig arbeid med ansettelsen av den nye direktøren.

– Jeg gratulerer Nasjonalmuseet med et godt valg og gleder meg til å samarbeide med Ingrid Røynesdal, sier Trettebergstuen.

– Jeg er glad for at styret valgte en erfaren leder innen kunst- og kulturlivet som har både bakgrunn fra museumsfeltet og kan vise til gode resultater på musikkfeltet, legger hun til.

Utdannet statsviter og klassisk pianist

Røynesdal er utdannet statsviter og klassisk pianist og har museumsbakgrunn som direktør for KODEs komponisthjem i Bergen i 2011–2013.

Hun har styreerfaring fra blant annet Aschehoug forlag, Talent Norge, VGTV og arbeidsgiverforeningen Spekter.