Ikea-spill tilbakekalles på grunn av kvelningsfare

Ikea kaller tilbake fiskespillet Blåvingad fra markedet. Årsaken er at små nagler kan løsne, noe som gir fare for kvelning.

Ikeas fiskespill Blåvingad trekkes fra markedet ettersom små nagler kan løsne, noe som gir fare for kvelning.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

De som har kjøpt spillet, i versjonen «flerfarget», bes slutte å bruke spillet og kontakte Ikea for å få pengene tilbake.

Kjeden vektlegger at sikkerhet har høyeste prioritet, og at produksjonen innebærer strenge risikovurderinger og tester.

– Til tross for dette har det kommet til vår oppmerksomhet at små nagler på leketøyet kan løsne, noe som resulterer i en potensiell kvelningsfare, spesielt for mindre barn, skriver Ikea i en pressemelding.