Venstres valgkomité vil at Grande skal fortsette som partileder, ifølge flere medier

Valgkomiteen i Venstre presenterer trolig sin innstilling i kveld. Det ligger an til at Trine Skei Grande innstilles som leder, ifølge VG og TV 2.

Trine Skei Grande (V) ser ut til å få valgkomiteens tillit til å fortsette i ledervervet. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Kilder opplyser til både VG og TV 2 at komiteen går inn for at Grande får fortsette som Venstre-leder.

Sterke krefter i partiet og i valgkomiteen har ønsket å vrake Grande, men kilder sier til TV 2 at det neppe blir dissens på ledervervet. De peker på at det betinger at noen er villig til å «ta dissensen».

Ifølge TV 2s kilder ønsker verken Abid Raja eller Sveinung Rotevatn å utfordre Grande i en kampvotering.

Valgkomiteen i Venstre skulle etter planen legge fram sin innstilling til ny partiledelse fredag, men fremleggelsen kan komme allerede torsdag kveld. Dette blir tidligst klokken 19, men det kan også hende komiteen ikke klarer å komme i havn i løpet av kvelden, opplyser Venstres kommunikasjonsavdeling til NTB.

Det er knyttet stor spenning til innstillingen og til om en eller flere fra dagens ledertrio – partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik – blir vraket av valgkomiteen.

Kulturminister Abid Raja, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, næringsminister Iselin Nybø og stortingsrepresentant Guri Melby er alle spilt inn som mulige nye navn i Venstre-ledelsen.