Blir det litt mange korona-nyheter? Vi har plukket ut det viktigste til deg.

Foto: Paul S. Amundsen

I dag er første dag denne uken uten rapporter om nye smittede i Bergen. Legevakten har snart testet 200 personer – 21 prøver har vært positive.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

1. Slik slår de nye korona-reglene ut for arrangementer i Bergen

Foto: 2211-tipser

Fredag kveld besluttet Bergen kommune å stenge innendørsarrangementer der det er servering og ikke plasstildeling, for over 1000 personer.

1040 billetter var solgt til Uken-konserten med Tix i aulaen på NHH. Dermed fikk arrangøren tre valg:

• Avlyse konserten.

• Stoppe innslippet før 1000 personer kom inn.

• Kutte ut alkoholserveringen.

De gikk for alternativ to – og dermed ble det

trengsel i køen. Til slutt endte det likevel med at bare 970 møtte opp.

Les mer om hvordan ulike arrangører forholder seg til de nye reglene her.

2. Dette er Haukelands plan

Foto: Eirik Brekke

Ledelsen på Haukeland møtes tre ganger i uken for å vurdere koronastatus. Sammen har de laget en plan for hva som skal skje dersom viruset fører til mange sykehusinnleggelser.

Her er noen av tiltakene som kan bli innført:

• Utsettelse av planlagte operasjoner.

• Pasienter må flytte rundt på sykehuset eller til lokaler utenfor sykehusområdet.

• Pensjonister og andre tidligere ansatte kan bli kalt inn på jobb.

Les mer om planene her.

3. Helsemyndighetene skjerper karantene-rådene

Foto: NTB scanpix

147 personer i Norge har fått påvist korona-smitte, viser siste tall frigitt nå i kveld.

Helsedirektoratet innfører nå flere nye tiltak for å unngå videre spredning. Alle som har vært i områder med vedvarende smitte blir bedt om å holde seg hjemme, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Samtidig anbefales folk å unngå håndhilsing.

Les mer her.

