Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Nå stenges grensen. Og: Her er tips til hjemmeskolen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

I skrivende stund er tre eldre mennesker døde av koronaviruset i Norge. Antallet registrerte smittede har passert 1000, ifølge VGs nasjonale oversikt. Her har vi samlet tall for alle kommunene i Vestland.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vil du ha denne daglige oversikten rett i innboksen? Da kan du melde deg på her.

1. Norge stenger grensene

Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Klokken 8 mandag morgen stenger alle Norges havner og flyplasser for trafikk fra utlandet. Nordmenn som har vært i utlandet får komme hjem – andre vil bli avvist på grensen.

Dette er en nasjonal krise som rammer alle sektorer, slo statsminister Erna Solberg fast på en pressekonferanse tidligere i kveld.

Nå blir Bergens tidligere byrådsleder, justisminister Monica Mæland, satt til å lede krisehåndteringen.

For selv om regjeringen torsdag satte i verk de strengeste tiltakene i fredstid, var det ikke nok. I kveld kom de med fem nye punkter.

Se listen her.

2. Nå må du gå med hansker i butikken

Foto: Rune Sævig

Det er ikke mange steder utenom hjemmet vi nordmenn går om dagen. Men på matbutikken må vi – i hvert fall hvis vi ikke har hamstret.

Flere har tatt kontakt med BT og vært bekymret for smittespredning i butikkene.

Nå har kommunen presisert i et eget vedtak at alle butikker er ansvarlige for å ha rutiner som gjør at enmetersregelen overholdes. De anbefaler også en rekke andre tiltak i butikkene – blant annet engangshansker til kundene.

Les mer om tiltakene her.

3. Mandag starter hjemmeskolen for alvor. Denne familien har timeplanen klar.

Fredag var første dag med stengte skoler. Mange hadde mer enn nok å tenke på denne dagen, og det ble kanskje så som så med hjemmeundervisningen?

Men mandag starter den nye hverdagen for fullt. Mange familier skal nok bruke søndagen til å legge en slags plan.

Familien Sylte Torgersen fra Bergen har allerede tegnet timeplanen.

Her får du deres og lærernes tips.

PS: Vi ønsker å høre fra deg

Hvis du har tips vi bør vite om, kan du ta direkte kontakt med våre journalister som jobber fulltid med virusutbruddet:

Kari Pedersen – telefon 481 21 755

Målfrid Bordvik – telefon 906 34 648

Anne Hovden – telefon 924 97 615

Du kan også sende en kryptert melding til journalistenes telefonnummer via appen Signal.

Hvis du har spesielt sensitive tips kan du kontakte oss helt anonymt. Les mer om det her.