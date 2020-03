Forhandlinger om krisepakke fortsetter mandag morgen

Partiene på Stortinget møtes mandag morgen til en ny runde med forhandlinger om regjeringens forslag til krisepakke for næringslivet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Dagbladet melder at regjeringen og opposisjonen er blitt enige om en løsning for selvstendig næringsdrivende og frilansere i regjeringens krisepakke. Her er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) i en debatt i februar. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Synne Lykkebø Hafsaas og Johan Falnes

– Vi er ikke i mål. Men jeg opplever at det er vilje til å komme i mål, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vi jobber for en pakke som er mer sosial, som viser solidaritet med de lavtlønte og som kommer selvstendig næringsdrivende og frilansere i møte, fortsetter han.

Opposisjonspolitikerne diskuterte krisepakken til klokka 2–3 natt til mandag.

De møtes på nytt klokka 8.15. Målet er å få en enighet på plass før Stortinget trer sammen klokka 10.

En ekstra runde

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier alle partiene er enige om vesentlige forbedringer i krisepakken.

– Men vi tar en ekstra runde for å lande en samlet pakke, sier Vedum til NTB mandag morgen.

Partiene har blant annet forsøkt å finne en løsning for permitteringsordninger.

– Vi har diskutert hvor fort permitterte arbeidstakerne skal gå ned fra full lønn. Dette blir en brå overgang for folk. Vi forsøker å gjøre ting litt mindre hardt, sier Vedum.

Selvstendig næringsdrivende

Ifølge Dagbladet har regjeringen og opposisjonen på Stortinget også blitt enige om at selvstendig næringsdrivende skal omfattes av regjeringens krisepakke.

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Søndag kveld skrev Dagbladet at det er bred enighet om å hjelpe alle landets frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hva eksakt partiene er blitt enige om, er foreløpig ikke kjent.

Flertall for permitteringsregler

Fra før av er det klart at stortingsflertallet vil sikre at alle permitterte får full lønn i de første 15 dagene, noe regjeringspartiene ifølge rapportene vil slutte seg til.

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har foreslått å sende permitterte arbeidstakere på dagpenger med to tredeler av lønna etter bare to dagers permittering, som en konsekvens av at arbeidsgiverperioden ble kuttet fra 15 til to dager.

Det har også vært diskusjoner om sykepenger og omsorgspenger.

Ifølge Dagbladet har opposisjonen på Stortinget vært enige seg imellom om en krisepakke siden søndag formiddag, mens Høyre foreløpig ikke har sagt ja.