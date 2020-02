MDGs valgkomité vil ha Une Bastholm som partileder

Une Bastholm (34) er innstilt som partileder av MDGs valgkomité. Lan Marie Berg og Arild Hermstad foreslås som nestledere.

KAN BLI MDG-SJEF: Une Bastholm er innstilt som partileder i MDG. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Innstillingen var enstemmig, opplyser partiet søndag.

Fram til nå har Bastholm ledet partiet som nasjonal talsperson sammen med Arild Hermstad (53). Hun er i dag partiets eneste stortingsrepresentant.

Hermstad og Lan Marie Berg (33) foreslås som likestilte nestledere.

– Jeg er utrolig ydmyk og glad for å få denne tilliten. Mitt mål er å gjøre De Grønne til et bredt, grønt og moderne folkeparti, sier Bastholm.

Fornøyde

Valgkomiteen gjennomførte flere intervjuer før de landet på de tre.

– Valgkomiteen får svært gode tilbakemeldinger på den sittende ledelsen, og det har derfor vært naturlig å vektlegge kontinuitet tungt i vår innstilling ved å gi Une Bastholm og Arild Hermstad fornyet tillit i toppledelsen, sier leder Endre Borgen Mæland for MDGs valgkomité.

– Vi tror Lan Marie Berg med sin erfaring og profil vil utfylle dem på en svært god måte, og at de i samarbeid med partisekretær Torkil Vederhus vil legge grunnlaget for at partiet vil gå inn i en valgkamp med en slagkraft norsk politikk aldri før har sett, sier han videre.

TRIO: Disse er innstilt som ledertrio i Miljøpartiet De Grønne. Une Bastholm (til høyre) er innstilt som partileder, mens Lan Marie Berg og Arild Hermstad foreslås som likestilte nestledere. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Landsmøte i april

MDG har helt siden starten i 1988 hatt nasjonale talspersoner i stedet for leder. Partiets medlemmer besluttet i 2018 at de skal bytte til den tradisjonelle modellen med partileder og nestledere.

Valgkomiteens innstilling på øvrig nasjonale tillitsverv vil foreligge senest 16. mars. Selve valget skjer på MDGs landsmøte 24.–26. april.

