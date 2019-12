Børge Ousland fryktet det verste da Mike Horn falt i en råk

Polfareren Mike Horn måtte fredag reddes opp fra en råk som var siste hinder før møtet med hjelperne. Børge Ousland forteller at han fryktet det verste.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

POLHAVET: Forskningsskipet «Lance» fotografert i 2015 da det lå frosset fast i Polhavet i seks måneder. Foto: Tore Meek, NTB scanpix (Arkiv)

NTB

Like etter midnatt natt til lørdag kom meldingen om at polfarerne Børge Ousland og Mike Horn hadde møtt hjelperne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme ute på isen i Polhavet, og at de hadde satt kursen mot skipet «Lance».

Det har vært ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skulle møtes. Fredag var det bare en råk som skilte dem, men den skulle vise seg å by på problemer.

– Det jeg ikke fortalte i går, var at grunnen til at de drøyde ved iskanten, var at Mike falt i en råk og holdt på å forsvinne, sa ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til NRK lørdag.

Børge Ousland bekrefter den dramatiske hendelsen overfor NRK.

– Jeg ilte til og fikk ham opp og kjapt inn i teltet, der jeg fyrte opp et par av primusene vi har. Jeg fryktet det verste, for det var 25 minusgrader og ganske stiv vind fra nordøst, forteller Ousland, som legger til at kameraten kom fra hendelsen uten skader.

Mulighet for at de når skipet i dag

Polfarerne og hjelperne var lørdag ettermiddag 13–14 kilometer unna skipet «Lance», og det er mulig at de når frem til «Lance» i løpet av kvelden.

– Muligheten for at de klarer det i dag, er der, sier Ebbesen.

Skipet ligger under horisonten for polfarerne, men store lyskastere om bord er vendt ut fra skipet. Dermed kan polfarerne følge lyset fra skipet på vei tilbake.

– Ikke i nød

Oppdateringer og bilder fra Ousland og Horn har vist at de to er utmattet, har frostskader og har måttet reparere ødelagt utstyr. Men det har ikke vært aktuelt å sende helikopter for å hente ut polfarerne, og de har ikke vært i nød, sa ekspedisjonsleder Lars Ebbesen fredag.

– Det å klare seg selv henger høyest, sa han.

Ousland og Horn krysser Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har brukt en såkalt packraft, en liten oppblåsbar kajakk, til å krysse råker i isen. Polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i nærmere 87 dager.

I en oppdatering skriver Ousland at det har vært en intens og utfordrende ekspedisjon, og at det har vært krevende å være så lenge i mørket. Han legger til at Mike Horn og han selv har vært gode venner på turen.