Erna Solberg får refs for lite ambisiøs trontale

Etter et elendig lokalvalg og måneder med opprivende konflikt vil statsminister Erna Solberg tilbake til regjeringsplattformen. Opposisjonen savner nye ideer.

OVERREKKER: Statsminister Erna Solberg overrekker trontalen til kong Harald under åpningen av det 164. storting. Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

NTB-Johan Falnes, Bibiana Piene og Marius Helge Larsen

– Det er aldri mye nytt i en trontale, sier statsminister Erna Solberg (H).

NTB møter henne i vandrehallen etter den høytidelige åpningen av Stortinget, der kong Harald har lest opp regjeringens trontale og bunadskledde folkevalgte har sunget kongesangen og «Ja, vi elsker».

Talen overrasket ingen. Men det var heller ikke poenget, ifølge Solberg. Det er kontinuitet i regjeringssamarbeidet. Og det regjeringen skal gjøre nå, er å gå videre med politikken de fire regjeringspartiene ble enige om på Granavolden i januar.

– Jobben vår de neste årene er å gjennomføre disse tingene, sier hun.

PÅ PLASS: Kong Harald holder trontalen med kronprins Haakon (til venstre) under åpningen av det 164. Storting. Terje Pedersen, NTB scanpix

Svekket etter valget

Med en flertallsregjering i ryggen har hun gode forutsetninger for å kunne sette de politiske visjonene ut i livet.

Men regjeringen går samtidig høsten i møte med blåmerker i ansiktet. I lokalvalget gikk alle de fire regjeringspartiene tilbake. En opprivende strid om bompenger truet med å sette en stopper for hele prosjektet. Og etter valget har regjeringskameratene Frp og Venstre fortsatt å hamre løs på hverandre.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen ikke har tatt valgresultatet inn over seg.

– Vi har en regjering som ikke lytter til folkets dom, konstaterer han.

VINKER: Dronningen vinker til publikum idet kong Harald og dronning Sonja forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen av det 164. storting. Berit Roald / NTB scanpix

Savner nye ideer

SV-leder Audun Lysbakken sier regjeringen fremstår som handlingslammet og tom for ideer.

– Det gledelige er at de løfter frem to ting veldig tydelig, nemlig klimakrisen og økende forskjeller. Men det er samtidig to områder der regjeringen har gjort det fryktelig dårlig og står uten tiltakene som trengs for å snu utviklingen, sier Lysbakken til NTB.

– Når regjeringen begynner å kjøre opposisjonens dagsorden, viser det jo bare at landet trenger en ny regjering, føyer han til.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kaller trontalen rituell og preget av lave ambisjoner. Også han trekker frem klimapolitikk som et område der regjeringen skuffer.

– Det tror jeg er fordi motsetningene er så store internt. Et grønt forslag fra den ene siden skal nulles ut med et grått fra den andre, og det har vi rett og slett ikke tid til, sier Støre til NTB.

PÅ VEI UT: Kong Harald forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen av det 164. storting. Berit Roald / NTB scanpix

Konfliktsaker

Det neste stortingsåret kan bli avgjørende for veien videre for regjeringspartnerne Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Betente saker står i kø. Klimakrise, syriabarn, båtmigranter, pelsdyrbønder og nye forsvarsplaner er bare noe av det som kan seile opp. Men regjeringen hoppet elegant bukk over konfliktsakene da trontalen ble lest opp, og bompenger ble ikke nevnt med ett ord.

I stedet fremhevet regjeringen hvor viktig det er å få flere i arbeid, satse på hav og infrastruktur, skole, sykehus og politi.

– Målet om to politifolk pr. 1.000 innbyggere skal nås i 2020, leste kong Harald opp.

I talen forsikret regjeringen også om at Norge skal ta sin del av klimaansvaret.

– Nye varmerekorder verden over, svekket naturmangfold og et klima i endring også her hjemme understreker alvoret, het det i talen.

Men ingen konkrete, nye initiativer ble lagt på bordet.

BILEN: Kong Harald og dronning Sonja forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen av det 164. storting. Berit Roald, NTB scanpix