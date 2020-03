Enige om krisepakke for næringslivet

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter enighet i forhandlingene. Permitterte får full lønn i 20 dager.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Sylvi Listhaug (FrP), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Hadia Tajik (Ap) under pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke. Foto: Terje Bendiksby, NTB SCANPIX

Leserne mener 3 Comments Icon

Et bredt flertall på Stortinget ble mandag enige om del én av den økonomiske krisepakken. Målet er å unngå unødige konkurser og oppsigelser, og sikre inntekten til de som mister den.

De nye forslagene vil styrke ordningene for arbeidstakere som blir permittert, selvstendige næringsdrivende, frilansere, lærlinger, lavtlønnede og foreldre med barn. Det blir også gitt nye tiltak for bedrifter og bransjer.

Lederen av finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur fra Høyre setter pris på at partiene klarer å samles til det beste for folk og næringsliv i en krevende tid, står

– Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen. Det at et bredt flertall på Stortinget samler seg om dette på kort tid viser norsk politikk på sitt aller fineste, sier Mudassar Kapur.

– Det har vært viktig for Arbeiderpartiet at vi sender et tydelig signal om at ingen blir stående alene, sier Hadia Tajik i Arbeiderpartiet under pressekonferansen.

– Det skal være slik at fellesskapet stiller opp for deg. At inntekten din er trygg, sier Tajik.

Jonas Gahr Støre bekrefter at Stortinget har kommet til en enighet om krisepakken. Foto: Fredrik Varfjell

Selvstendige næringsdrivende og frilansere

Et av forslagene er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

– I en krise er det viktig at vi jobber sammen for å ivareta liv og helse, samtidig som vi gjør det vi kan for å sikre at folks inntekt og levebrød ikke går tapt, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder for Venstre.

Ifølge Breivik vil denne avtalen bidra til at både små og store bedrifter får hjelp til å komme seg gjennom en svært krevende tid, og til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får en økt trygghet når inntekter blir borte.

– Vi sørger også for at arbeidstaker som opplever å bli permittert får bedre støtte fra det offentlig, sier han.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sa under mandagens pressekonferanse at Stortinget ønsker å kompensere bedrifter og selvstendig næringsdrivende under koronakrisen.

I krisepakken får selvstendig næringsdrivende blant annet tilbake momsinntekter med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2020.

– Pengene må være igjen i bedriftene så de har økonomi til å overleve. Vi kan ikke risikere å miste tusenvis av arbeidsplasser, sa hun.

Bedre ytelser for permitterte

Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager.

Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Dette er positivt for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene, står det i pressemeldingen.

Ap-nestleder Hadia Tajik sier at med krisepakken vil folk med inntekt opp mot 3G få høyere kompensasjon. Målet er å gi krisepakken en mer sosial profil.

Samtidig vil de permitterte få full lønn i 20 dager, opp fra 15. Felleskapet tar regningen, ikke bedriftene, tilføyer Tajik.

– Permitteringene vil ha stor betydning for mennesker med lavere lønning. Disse vil vi gi en tryggere hverdag når de havner på dagpenger.

Trygghet for familiene

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager.

De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til tre dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

– Mange går inn i den neste tiden med stor usikkerhet. Dette er nødvendige tiltak for å sikre trygghet til både familiene og arbeidsplassene i en uforutsigbar tid, sier Kapur fra Høyre.

Nye tiltak for bedrifter og bransjer

Flertallet er enige om flere nye tiltak for bedrifter og bransjer. Blant annet vil innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. Den lave momssatsen reduseres til åtte prosent.

Krisepakken for næringslivet kommer i forbindelse med koronaviruset, som allerede har hatt store konsekvenser for verdensøkonomien.

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Etter det NRK kjenner til, er det nå enighet om at de som blir permittert, får utbetalt 100 prosent lønn de første 15 dagene av permitteringen, mens det som er vanlig er at man får utbetalt inntil 62 prosent.

Hold deg oppdatert på koronapandemien – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!