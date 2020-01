Siv Jensen truer med å gå ut av regjering

Frp-leder Siv Jensen truer med å gå ut av regjeringen. Hun vil be om støtte til å sette hardt mot hardt overfor Erna Solberg (H) på gruppemøtet onsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Partileder og finansminister Siv Jensen før gruppemøtet i Frp i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Frp samlet som vanlig troppene til gruppemøte på Stortinget klokken 15 onsdag. Rett i forkant bekreftet Jensen overfor Dagbladet at konsekvensene av konflikten som nå er oppstått, kan bli at Frp bryter ut av regjeringen.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp, sier Jensen.

Tirsdag ble det kjent at regjeringsflertallet gikk inn for å hente hjem en 29 år gammel norsk kvinne og hennes to barn fra Syria, mot Frps ønsker.

Kvinnen er siktet av PST for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem til Norge.

Vil gå ut

Frp tok dissens, og flere i partiet har uttalt seg sterkt kritisk til avgjørelsen. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og flere fylkesledere har krevd at partiet må gå ut av regjeringen.

Jensen sier i intervjuet med Dagbladet at Frp over veldig lang tid har manglet tydelige gjennomslag for partiet.

– Vi er nå en del av en grå masse som ikke skaper begeistring i opinionen lenger, og i hvert fall ikke hos Fremskrittspartiets velgere. Oppfatningen er at Høyre i for stor grad bøyer av for KrF og Venstre. Det i seg selv fører til at regjeringens politikk blir gråere og kjedeligere. Da er det sånn at Frp og jeg, vi vil ikke dette lenger, sier hun.

Fremskrittspartiet gikk i regjering sammen med Høyre etter valget i 2013, da med Venstre og KrF som støttepartier. I 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og for ett år siden fulgte KrF etter. Dermed fikk landet en borgerlig flertallsregjering.

Ordknappe

Det var ordknappe Frp-topper som samlet seg til gruppemøte onsdag.

– Jeg har gitt et intervju til Dagbladet. Dere får lese det, sa Jensen til et stort medieoppbud.

Samtidig varsler Frp at partilederen vil kommentere saken når møtet er over.

Flere Frp-ere har pekt på at det kan være vanskelig å veie mulige Frp-gjennomslag opp mot den saken partiet nå har tapt internt i regjeringen.

– Hva omsettes en terrorist for i våre dager? sier stortingsrepresentant Roy Steffensen til NTB.

Christian Tybring-Gjedde har i lang tid vært en av de tydeligste kritikerne av Frps regjeringsdeltakelse.

– Nå skal Frp få gjennomslag i regjering, eller så eksisterer ikke regjeringen lenger, sier han.

– Det er helt åpenbart at nå må vi stille krav hele veien. Frp sitter ikke i regjering for å regjere, men for å få gjennomslag for Frps politikk. Det er det velgerne forventer, og det skal vi klare.

– Ampert

Tybring-Gjedde hadde før gruppemøtet krevd en avstemning om regjeringsdeltakelsen, men dette ble avvist av partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Hvordan vil du beskrive stemningen i Frp nå?

– Stemningen er veldig amper på grunnplan i alle fall, så får vi se hvordan det er her, sier Tybring-Gjedde til NTB.

– Situasjonen er veldig kritisk, men den er kritisk også for de andre partiene i regjeringen. Alle går jo ned. Vi har til sammen 30 prosents oppslutning. Da burde alle skjønne at dette går ikke så bra, at vi må gjøre noe annet.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 14:52 Oppdatert: 15. januar 2020 15:58

