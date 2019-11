Navs metoder: Slik avslørte de personene som ble uriktig dømt

En gjennomgang av de feilaktige dommene gir et innblikk i Navs metoder. Spesielt tre fremgangsmåter går igjen.

Ytelsesavdelingen hos NAV holder til i Sannergata 2 i Oslo. Ketil Blom Haugstulen

En tidlig marsmorgen i 2013, samme dag som mannen er innkalt til et Nav-møte, blir bankkortet hans registrert brukt tre ganger.

Én transaksjon er fra en bensinstasjon kl. 03.44. En annen er fra Narvesen på flyplassen halvannen time senere. Den siste registreringen er uttak fra en minibank samme sted.

Senere den dagen dukker en ny registrering opp i mannens kontoutskrift. Det er fra en bilutleieforhandler i Spania.

«Det må ut fra bevisførselen legges til grunn at årsaken til at han ikke kunne møte og ville endre møtetidspunktet, var fordi han hadde bestemt seg for å dra til Spania denne dagen», fastslås det i tingrettsdommen mot mannen.

Han idømmes fengselsstraff for ikke å ha opplyst om at han oppholdt seg utenlands mens han mottok sykepenger.

I dag er dommen en av 48 riksadvokaten har utpekt som feilaktige.

Sjekker kontoutskrifter

Mannen hadde henvendt seg til Nav med spørsmål om møtet kunne fremskyndes. Begrunnelsen var at han skulle legges inn på sykehus dagen før møtedatoen.

I dommen vises det imidlertid til dokumentasjon fra sykehuset. De sier at mannen var innkalt til en kontroll denne dagen etter en operasjon, men at det ikke var snakk om en innleggelse.

Nav har praktisert EØS-lovgivningen feil. Det har fått store konsekvenser for mange. Her er Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie. Terje Pedersen

Han forklarte dette med at han surret i en stressende periode, men retten kjøpte ikke forklaringen. Dommeren mente altså at grunnen til at han ikke møtte opp hos Nav, var at han skulle til Spania den dagen.

Historien illustrerer noen av metodene Nav har brukt for å avsløre det de har ment har vært regelbrudd.

Spesielt sjekk av kontoutskrifter er en gjenganger i bevisførselen i disse sakene.

Fakta Feil lovanvendelse i Nav Hovedregelen i folketrygdloven er at man må oppholde seg i Norge for å få rett til arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger. Likevel er det slik at utenlandsopphold kan godkjennes i enkelte tilfeller. I 2012 trådte EØS sin trygdeforordning i kraft i Norge. Denne åpner for at medlemmer av folketrygden kan ha rett til å beholde kontantytelser fra Nav også ved opphold i EU/EØS, hvis man fyller de øvrige vilkårene til å få disse ytelsene etter norsk lov. Navs praksis har vært at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få motta kontantytelser som AAP, sykepenger og pleiepenger. I 2017 begynte Trygderetten å avsi kjennelser hvor de la til grunn at EØS-trygdeforordningen gir rett til ytelser som sykepenger og AAP under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land. Nav har på bakgrunn av disse kjennelsene hatt en juridisk gjennomgang og kommet frem til Nav sin praktisering av EØS sin trygdeforordning har vært feil. Nav endrer nå praksis. Kilde: Nav.

Sporing av IP-adresser

Aftenposten har gått gjennom samtlige av de 48 dommene riksadvokaten har trukket frem. Grunnen til at disse er uriktige, er at Nav siden 2012 har anvendt EØS-lovgivningen feil.

Sjekk av kontoutskrifter er eksplisitt nevnt som en metode i 14 av dommene. I nesten like mange er sporing av IP-adresse beskrevet. En IP-adresse er en datamaskins individuelle adresse.

Sporingen av IP-adresser er knyttet til elektroniske meldekort, som mottagere av Nav-støtte må sende inn hver 14. dag. I meldekortene skal man fylle ut informasjon som er relevant for retten til å fastsette nivået på støtten man mottar.

I en av dommene står det beskrevet hvordan Nav i 2012 startet «et prosjekt med kontroll av om elektronisk innleverte meldekort var blitt sendt fra utenlandsk lP-adresse».

Videre heter det at det ble avdekket at et flertall av den tiltalte kvinnens meldekort var blitt sendt fra Spania.

«Som følge av dette ble det innhentet opplysninger fra Valutaregisteret, og deretter kontoutskrifter,» står det i dommen.

Retten mente at dette underbygget at kvinnen hadde oppholdt seg i utlandet over lengre perioder uten tillatelse. Hun ble idømt fengselsstraff.

Mandag stilte riksadvokat Tor-Aksel Busch på pressekonferanse for å forklare seg om minst 48 uriktige dommer. Terje Pedersen, NTB scanpix

Kortbruk havner i register

Saken ovenfor er ikke den eneste der det refereres til sjekk av valutaregister. Det er et register der blant annet bankkortbruk i utlandet blir registrert.

I dommene der det vises til denne metoden, fremkommer det at den er brukt sammen med sporing av IP-adresser og sjekk av kontoutskrifter.

I én dom beskrives det hvordan en stikkprøvekontroll viste at de fleste meldekortene ble sendt fra datamaskiner i Danmark.

«Nav hentet da inn transaksjonshistorikk for tiltaltes bankkonti og opplysninger fra valutaregisteret. Også bankopplysningene viste at hun stort sett benyttet bankkortet sitt i Danmark», heter det.

Dette er metodene som går mest igjen, men det er også eksempler på saker der den domfelte selv har meldt fra om forholdet til Nav.

Imidlertid er det langt fra i alle dommene de avslørende metodene som er brukt, er grundig behandlet. I flere dommer er det ikke nevnt i det hele tatt.

Nå viser det seg uansett at tingrettsdommene er avsagt på feil grunnlag. EØS-lovgivningen fastslår at man ikke må søke om tillatelse for å ta med seg ytelser til andre EØS-land, slik Nav har praktisert.

Kontroll av IP-adresser fra 2012

Aftenposten har i en e-post sendt Nav flere spørsmål om metodene de bruker. Disse er blitt besvart av direktør i NAV Kontroll, Ole Johan Heir, i en e-post.

«I en av dommene henvises det til at Nav i 2012 startet et prosjekt med kontroll av om elektronisk innleverte meldekort var sendt fra utenlandske IP-adresser. Hva var bakgrunnen for prosjektet?»

«Med flere digitale muligheter for kontakt med NAV kom også muligheten for mer elektronisk kontroll av innsendt dokumentasjon fra brukerne.»

«Ble dette en helt ny metode, eller er det snakk om økt omfang av en metode som allerede eksisterte?»

«I 2012 var det helt nytt. IP-adresser ble da benyttet som en uttrekksmetode, men informasjonen ble kun brukt som indikasjon på opphold i utlandet. I saksbehandlingen og utredingen av mulige trygdesvindel ble denne typen informasjon aldri brukt selvstendig på grunn av den store muligheten for feilkilder.»

«Hvordan fungerer det? Er det et automatisk system, eller er det stikkprøver?»

«Det ble gjort uttrekk, mer i retning av stikkprøver.»