Spesialenheten vil vurdere etterforskning av PST-sjefen

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier han oppbevarte håndvåpen som han mottok av en enke – uten å ha tillatelse til det. Spesialenheten vil se på saken.

Hans Sverre Sjøvold på et pressemøte hos PST i Nydalen i Oslo tidligere i år. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Sjef Jan Egil Presthus for Spesialenheten sier nå at han vil be etterforskningsavdelingen vurdere saken, skriver VG.

– Da vil det være opp til etterforskningsavdelingen å vurdere om det er behov for å innhente ytterligere opplysninger – der man tar stilling til om dette er noe som skal etterforskes eller ikke, sier Presthus.

Den vurderingen vil ifølge Presthus tidligst skje torsdag morgen.

Overfor VG betegner Sjøvold, som tidligere var politimester i Oslo, saken som en «ren vennetjeneste». Han oppbevarte to håndvåpen over flere år uten tillatelse til det.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti og da fikk jeg levert de inn, sier Sjøvold.

Sjøvold opplyser at han mottok våpnene etter dødsfallet til en mann i Vestfold i 2008 og at både han og den avdøde var medlemmer av Odd Fellow-losjen. Første våpenamnesti etter dette var våren 2017, og det betyr i så fall ifølge VG at våpnene kan ha blitt oppbevart ulovlig i nærmere ni år.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, sier Sjøvold, som opplyser at det kan ha dreid seg om to-tre finkalibrede våpen.