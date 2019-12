Ari Behn minnes over hele landet – familien takker for støtten

Dagen etter at Ari Behn gikk bort, takker familien hans for alle kondolansene og hilsenene. Mange har tent lys og lagt ned blomster på Slottsplassen.

MINNEORD: Slottsplassen fylles torsdag med hilsener. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

NTB

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år gammel.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Behns mangeårige manager Geir Håkonsund på vegne av familien til NTB.

BLOMSTER: Det var mange hilsener på Slottsplassen torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Blomster foran Slottet

Sent 1. juledag kom nyheten om at Ari Behns bortgang. Allerede samme kveld ble det lagt ned blomster og tent lys ved Slottet.

Utover dagen 2. juledag strømmet det jevnt med folk til Slottsplassen. Mange ønsket å vise sin respekt og gi sin siste hilsen til forfatteren og kunstneren, som i drøyt 14 år var gift med prinsesse Märtha Louise.

I tillegg til blomster og lys var det flere håndskrevne hilsener som ble lagt ned ved Karl Johan-statuen. På ett av kortene står det «Kjære Ari. Takk for alt, du er en vakker sjel. Hvil i fred». På et annet står det: «Du var et lys i et grått land».

SLOTTET: Flere har lagt ned blomster og tent lys foran Slottet dagen etter at det ble kjent at Ari Behn er død. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

BLOMSTER: «Du er en vakker sjel» står det på ett av kortene på Slottsplassen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

– Vi tente et lys for deg

Det flommer også av hilsninger i sosiale medier.

– Vi tente et lys for deg i går kveld, Ari, på det mørkeste stedet på Gamleveien. Lei oss for at ingen av oss klarte å lyse opp i mørket du var i nå, i sorg over at du ikke lenger er blant oss, i smerte over at døtrene dine har mistet sin pappa, skrev forfatter Åsne Seierstad på Facebook.

Også Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre skrev at han tok nyheten tungt.

– Denne mørkeste delen av året er også tid for nærhetens sårbarhet. Den smerten som følger ved hans bortgang, treffer mange. Særlig går tankene til barna og den nærmeste familien, skrev Støre.

Forfatter Vidar Kvalshaug sammenligner Behn med Ernest Hemingway.

– Ernest Hemingway, ja. Han tenkte jeg på da nyheten traff meg i huet i går kveld. Hemingway som dør for eget våpen i Ketchum, Idaho. Datoen var 2. juli. Vi visste sånt. Vi romantiserte sånt siden det gjaldt store kunstnere. Du valgte å ende livet ditt i går. Det er faen ikke mye romantisk over det, skriver Kvalshaug i et minneord publisert på Bok365.

Blant dem som gir uttrykk for medfølelse, er også det danske kongehuset:

– Den danske kongefamilie er dypt berørt over Ari Behns tidlige død og sender sine varme tanker til den norske kongefamilien og Ari Behns familie, sier kommunikasjonssjef Lene Balleby.

ÅPEN: Lommedalen kirke er åpen etter 2. juledag etter Ari Behns død. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

TENTE LYS: Mange har vært innom Lommedalen kirke for å tenne lys for Ari Behn. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Lommedalen kirke åpen

Ari Behn bodde i Lommedalen i Bærum. Torsdag åpnet Lommedalen kirke dørene, etter ønske fra menigheten.

– Det blir mulighet til å samles og tenne lys både utenfor og inni kirken, sier fungerende sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen til NRK.

Ifølge Budstikka preger Behns død lokalsamfunnet i Lommedalen, og på en facebookgruppe for folk bosatt i området, var det torsdag ettermiddag flere hilsener. «Ufattelig trist. Jeg har alltid likt Ari Behn, og jeg var stolt av å ha han i nabolaget. Hvil i fred», «Utrolig trist» og «Ubeskrivelig sørgelig» var blant kommentarene.

MINNEORD: «Trist som faen» står det på dette kortet. Det er også tittelen på Behns første bok. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Åpenhet om selvmord

Behns bortgang gjør at det settes søkelys på selvmord som samfunnsproblem. At familien har valgt å fortelle at Behn døde på denne måten, er prisverdig, mener assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

– Det forteller meg at vi har fått større åpenhet om et stort problem, sier hun.

Mellom 500 og 600 personer begår selvmord i Norge hvert år. Til sammenligning omkom 108 personer i trafikken i 2018. To av tre som tar livet sitt i Norge, er menn, og medianalderen er 47 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

For personer under 25 år er selvmord den største enkeltstående dødsårsaken, forteller psykiatriprofessor Lars Mehlum, som leder Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

– På en dag som denne er det mange mennesker som får reaktivert sine egne tap og blir berørt av det. Sorgen varer ofte lengre enn ved andre dødsårsaker. Det er som regel en enda mer belastende og utfordrende måte å miste noen på, sier han til NTB.

Mental Helses hjelpetelefon opplever at flere tar kontakt etter at det ble kjent at Ari Behn har begått selvmord.

