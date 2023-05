Barn alvorlig skadd i fall på Nesodden – siktet kvinne innlagt på sykehus

Kvinnen som er siktet for drapsforsøk etter at et barn torsdag falt ut av et vindu i et hus på Nesodden, er i politiets varetekt og innlagt på sykehus.

Kriminalteknikere var torsdag ved stedet der et barn pådro seg alvorlige skader etter fall fra et hus på Nesodden. En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter hendelsen.

NTB

Kvinnen, som er i 50-årene, er siktet etter at barnet falt rundt fire meter ned fra vinduet.

Barnets tilstand er etter det politiet har fått opplyst fortsatt alvorlig fredag.

Den siktede kvinnen er i politiets varetekt og innlagt på Akershus universitetssykehus. Hun var ikke avhørt fredag ettermiddag.

Politiadvokat Benedicte Granrud sier til NTB at det ikke har vært mulig å gjennomføre avhør av den siktede kvinnen på grunn av hennes helsetilstand.

Hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen er ikke kjent. Ved 11-tiden hadde kvinnens forsvarer, advokat Jorunn Hegle Hovda, fortsatt ikke snakket med sin klient.

Kvinnen som er siktet, er i slekt med fornærmede, men det er ikke snakk om en forelder. Utover det ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på relasjonen.

Granrud sier det fortsatt er tidlig i etterforskningen, men at politiet har begynt å danne seg et bilde av hendelsesforløpet – uten at de ønsker å si noe mer om dette, av hensyn til etterforskningen. Hun ønsker heller ikke si noe om barnets alder eller kjønn, kun bekrefte at det dreier seg om et lite barn.

– Vi jobber med å kartlegge hendelsesforløpet, med teknisk og taktisk etterforskning, avhør av vitner og gjennomgang av elektronisk materiale, sier politiadvokaten.

Hun opplyser videre at de fortløpende vurderer om de vil be om at kvinnen skal varetektsfengsles.

Politiet fikk klokken 15 fredag melding via AMK om at det var en uavklart situasjon med et barn som var alvorlig skadd på Nesodden.