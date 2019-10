Solberg om Nav-skandalen: – Grenseløst urettferdig og vondt

– Først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast, sier statsminister Erna Solberg (H) om Nav-skandalen som ble kjent mandag.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier statsminister Erna Solberg. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier statsministeren til TV 2.

Minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri er avsagt, ifølge Nav. Det har skjedd som følge av at nye EØS-regler fra 2012 ikke ble implementert i Norge.

– Det skulle ikke ha skjedd. Vi jobber med granskingen av hvorfor det skjedde. Og først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast som følge av dette, sier Solberg.

REAGERER: Arbeidslivspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap) sier Stortinget vil vurdere «nødvendige skritt» etter at det er blitt kjent at 48 personer feilaktig er dømt for trygdesvindel. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix (arkiv)

Ap krever opprydding

Det har åpenbart sviktet på flere fronter når folk urettmessig er dømt til fengsel og fratatt ytelser, sier Rigmor Aasrud (Ap) om Nav-skandalen.

– Her må alle fakta på bordet og en skikkelig opprydding må på plass snarest. Derfor imøteser vi den eksterne gjennomgangen og statsrådens redegjørelse for situasjonen i Stortinget. Vi vil vurdere nødvendige skritt fra Stortingets side etter redegjørelsen, sier Aasrud, som er arbeidslivspolitisk talsperson.

Hun påpeker at Navs feiltolkning av reglene har hatt store konsekvenser for dem som er blitt rammet, og deres familier.

– Dette skal ikke kunne skje. Her har det åpenbart sviktet på flere fronter. I en rettsstat skal du være trygg på at du ikke blir dømt og havner i fengsel hvis du ikke har gjort noe galt, sier hun.

Rødt vurderer mistillit

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til VG at partiet hans vurderer å fremme mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter trygdeskandalen.

– Det er en skandale at Nav og staten har valset over enkeltmenneskers rettssikkerhet. Jeg mistenker at skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp. Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

På spørsmål fra VG om partiet vil vurdere mistillit sier Moxnes:

– Ja, det er riktig.

SV vil ikke utelukke mistillit mot Hauglie.

– Dette er en katastrofe, både for dem som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

SV-kollega Karin Andersen (SV) ber om at Hauglie raskt kommer til Stortinget for å redegjøre. Ifølge henne kan det også bli aktuelt med en kontrollsak mot statsråden.