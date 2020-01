Dette skjer hvis Frp går ut av regjering

Krisemøter i kø på mandag. Men hva skjer med regjeringen dersom Frp går ut?

Publisert: Nå nettopp

KRISEMØTE: Frp-leder Siv Jensen på vei ut etter at partiledelsen er samlet til en møte på partikontoret for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Mandag er det krisemøter i Frp, regjeringen og lokallag. Spørsmålet som diskuteres er om Fremskrittspartiet skal fortsette eller gå ut av regjeringen, etter at beslutningen om å hente en norsk IS-kvinne og henne barn hjem har satt sinnene i kok i partiet.

Møtemaraton

Dette er noe av det som skjer:

10.30: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møtes. De diskuterer kravene Frp har for å fortsette i regjering.

Fra 12.00: Alle medlemmer av landsstyret i Frp har fått beskjed om å være tilgjengelig på telefon fra klokken 12 av. Det er kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte. I innkallingen heter det «partilederen ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse mandag», melder NRK.

Landsstyret er Frps nest øverste organ, etter landsmøtet. Det møtes normalt to ganger i året, og består av alle fylkeslederne, sentralstyret og alle stortingsrepresentantene.

16.00: Vestland Frp har fylkesstyremøte. Flere andre fylkesstyrer skal også ha møte mandag eller seinere i uken, deriblant Oslo Frp som skal ha ekstraordinært fylkesstyremøte mandag kveld.

Men hva skjer dersom Frp velger å forlate regjeringen? Her er noen av svarene:

1. Blir sittende, mister flertall

Til tross for mange endringer har Norge rent konstitusjonelt hatt samme regjering siden 16. oktober 2013. Da ble regjeringen Solberg utnevnt.

Den var utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre (V). 22. januar 2019 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti (KrF).

Kun det siste året, etter at KrF kom inn, har regjeringen hatt flertall i Stortinget. I perioden 2013 – 2017 hadde den riktignok en samarbeidsavtale med KrF og Venstre.

Dersom Frp går ut, blir regjeringen igjen en mindretallsregjering, som blir avhengig av støtte fra andre partier fra sak til sak i Stortinget. Høyre, Venstre og KrF har til sammen 61 av 169 representanter på Stortinget, og mangler dermed 24 på et flertall. Frp har 26 representanter.

Regjeringskrise, i den forstand at regjeringen faktisk går av, blir det først hvis det dukker opp en viktig sak der regjeringen ikke får flertall.

KORT KARRIERE? Terje Søviknes kom inn igjen i regjeringen 18. desember. En måned seinere kan det være slutt. Også Sylvi Listhaug har nylig byttet statsrådspost. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

2. Ledige statsrådsposter må fylles

Frp har syv statsråder i dagens regjering. Disse må erstattes dersom partiet går ut, og fordeles mellom de tre gjenværende partiene.

Riktignok er det godt mulig at antallet statsrådsposter også reduseres, siden dagens regjering er den største noensinne, med hele 22 statsråder.

Disse postene har Frp i dag:

Finansminister Siv Jensen

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Samferdselsminister Jon Georg Dale

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr

PLASS PÅ TINGET: Siv Jensen har en stortingsplass hun går tilbake til dersom Frp går ut av regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

3. Tilbake på Stortinget

De statsrådene som er innvalgt på Stortinget vil få tilbake sin plass der. Det gjelder Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale, som da skyver sine vararepresentanter ut.

De andre må tilbake til sine gamle liv, som for eksempel Terje Søviknes. Han mistet som kjent ordførervervet i Bjørnafjorden i høstens valg, men har verv både i fylkestinget og kommunestyret. I tillegg er han nestleder i partiet.

I Stortinget vil Frp bli et opposisjonsparti. Spenningen vil i så fall bestå i hvordan partiet vil forholde seg til regjeringen den har vært en del av i over seks år.

Regjeringen må ha flertall for et budsjett i høst, men også før den tid vil det komme viktige saker der Erna Solberg må snekre sammen et flertall i Stortinget.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 11:25

