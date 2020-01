DN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister

Sveinung Rotevatn (V) overtar Ola Elvestuens stilling som klima- og miljøminister, opplyser kilder til Dagens Næringsliv.

Sveinung Rotevatn på vei til Venstres sentralstyremøte dagen etter kommune- og fylkestingsvalget i september. Foto: Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Venstre-nestleder Elvestuen har vært klima- og miljøminister siden Venstre gikk inn i Solberg-regjeringen i januar 2018.

Sveinung Rotevatn (32) har tidligere vært statssekretær for Elvestuen.

TV 2 melder at Rotevatns partifelle Abid Q. Raja blir ny kulturminister. Han tar dermed over etter partileder Trine Skei Grande, som ligger an til å bli kunnskapsminister.

Det melder kanalen torsdag kveld.

Abid Q. Raja har til nå vært Venstres finanspolitiske talsperson. Han er også femte visepresident på Stortinget. Han har juridisk embetseksamen, og har tidligere jobbet som advokat.

Han tar over som kulturminister etter Trine Skei Grande, som etter det NRK og TV 2 erfarer ligger an til å bli kulturminister.

Raja har også blitt lansert som en mulig nestleder i Venstre sammen med Sveinung Rotevatn.

