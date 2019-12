Stavanger har tatt opp kampen om å lage verdens største pepperkakeby. I dag ble byen i Bergen målt.

– Ingen over, ingen ved siden, sier sjefen for Pepperkakebyen.

VERDENSREKORD: Barnehagebarna Mathias Meyer (5) og Leander Johnsen Dale (5) hjelper arkitekten bak pepperkakebyen, Kjersti Hjelmeland Brakstad, med rekordmålingen. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

17. november åpnet Pepperkakebyen for 28. gang.

– Vi har kalt det verdens største pepperkakeby fra starten av. Ingen over, ingen ved siden, sier Steinar Kristoffersen, sjef for Pepperkakebyen og Bergen Sentrum AS.

Men nå har bergenserne fått en konkurrent lenger sør på Vestlandet.

Så stor er årets by

Torsdag formiddag ble Pepperkakebyen i Bergen målt både i størrelse og antall. Tre politifolk og rundt hundre barnehagebarn tok målebåndet fatt.

Pepperkakebyens landskap , det vil si arealet hvor pepperkakehusene står: 480 m²

Antall pepperkakebyggverk: 2010

– Men alt blir veldig sånn cirka, sier Kristoffersen.

KÅRINGER: Arkitekt Kjersti Hjelmland Brakstad, Bente Liland, leder for kriminalforebyggende avsnitt i Bergen og pepperkakesjef Steinar Kristoffersen kårer byen til verdens største. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

MÅLINGEN: Nicholas (5) går i Kvernslåtten barnehage. Han forteller at de blant annet har laget en partybuss av pepperkakedeig. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

På spørsmål om hvem som kan få en større samling av pepperkakebyggverk enten i størrelse eller i antall, svarer han følgende:

– Vi har ikke noen vi vil kalle reelle konkurrenter, sier pepperkake-sjefen.

– Urettferdig

Men innbyggerne i Stavanger har tatt opp kampen med bergenserne: «Kan vi lage en større pepperkakeby enn Bergen?» lurer siddisene.

I år har de fått inn 260 pepperkakehus.

– De skjønner jo at de har mye å jobbe med, sier Kristoffersen.

Det synes Tor Anders Voldsund, markedssjef i Stavanger Aftenblad, er en litt urettferdig sammenlikning. Han har hovedansvaret for pepperkakebyen.

STAVANGER: Rebekka Brakestad (7) ser på pepperkakehusene sammen med lillebror Jonathan (4) og mormor Kari Lilleaasen. Foto: Kristian Jacobsen (ARKIV)

OLJEMUSEET: Ordfører Kari Nessa Nordtun inspiserer Stavanger-byen. Foto: Kristian Jacobsen (ARKIV)

– Jeg synes det er litt urettferdig å kalle det en konkurranse. Jeg vil heller kalle det inspirasjon, sier han.

Før han legger til:

– Vi har en ambisjon om å lage den mest magiske pepperkakebyen, sier Voldsund.

I år har de for eksempel projektorer som viser ekte snø.

POLITIHJELP: Nikolai Nesbø, politibetjent, er også med på målingen. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

New York innehar rekorden

Et kjapt søk på Google viser at det er flere pepperkakebyer i Norge – og «gingerbread villages» i verden. De aller fleste i betydelig mindre skala enn den i Bergen.

Til tross for at Kristoffersen mener pepperkakebyen i Bergen er verdens største, er det en annen by som innehar den offisielle rekorden.

NEW YORK: New York har sin egne pepperkakeby («gingerbread village»), kalt «Gingerbread Lane». Den er av Guinness World Records kåret til verdens største fire ganger for antall spiselige hus. Foto: Richard Drew (SCANPIX)

JULEBY: Juletreet utenfor «Rockefeller Center» er et kjent julemerke for New York City. Foto: Diane Bondareff, AP/SCANPIX

– Ifølge Guinness rekordbok må alle pepperkakehusene være spiselige, sier sjefen for byen i Bergen.

Den offisielt største pepperkakebyen i antall byggverk ligger i New York City, med 1251 søte konstruksjoner. De er laget av amerikaneren Jon Lovitch alene.

– Pepperkakebyen i Bergen ble nevnt i boken som verdens største pepperkakeby i 1994, men ble ikke registrert som en offisielt rekord, sier Kristoffersen.

Og understreker:

ÅPNINGSDAGEN: 1. desember 1991 ble verdens første pepperkakeby grunnlagt på Galleriet: «Mer enn 3500 barn fra 113 barnehager i Bergen og Hordaland har de siste ukene vært i sving med deig og kjevle», skriver BTs journalist Ragnhild Hov. Foto: Bergens Tidende (faksimile)

– Det viktigste er uansett at det er verdens flotteste, sier sjefen for Pepperkakebyen.

Fakta Fakta om Pepperkakebyen Pepperkakebyen får inn rundt 2000 byggverk hvert år.

I år har 1680 familier, barnehager, skoler og vennegjenger bidratt. Totalt 12.000 personer.

Steinar Kristoffersen har vært involvert i Pepperkakebyen siden 1991, da utstillingen åpnet.

