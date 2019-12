I år gir Anne Grete kun brukte gaver: – Jeg ønsker ikke å bidra til gaverush-karusellen.

KJØPER BRUKT: Hos familien Hatlelid Skibenes ligger det for første gang ingen nye gaver under årets juletre. – Jeg tenker ikke på det som noe annerledes, det blir jo nytt for meg, sier Henny. Fra v.: Henny (9), Inger (snart 5) Anne Grete og Marit (11). Foto: Ørjan Deisz