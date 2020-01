Stans i flytrafikken ved Stavanger lufthavn etter bilbrann i parkeringshus

Det brenner i mange biler i et garasjeanlegg ved Stavanger lufthavn Sola. Brannen har ført til at all flytrafikk er stanset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brann i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Flytrafikken på Stavanger lufthavn Sola er stanset på grunn av brann i et parkeringshus ved flyplassen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

– Vi stenger flyplassen inntil videre. Vi tar ut brannmannskapene på flyplassen for å slukke brannen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NTB.

Uten nødvendig beredskap på plass, er Avinor nødt til å stanse flytrafikken på flyplassen. Dette påvirker både avganger og ankomster på flyplassen. Det er ikke kjent når flytrafikken vil starte opp igjen.

Ifølge politiet er det i parkeringshus P1, kjent som «kiss & fly», at flere biler står i flammer.

– Ikke kontroll

– Status er at det brenner i flere biler. Det er snakk i oppimot et titall biler. Brannen er ikke under kontroll, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ved 16.30-tiden opplyser politiet at gjester ved Scandic hotell er evakuert som følge av brannen. Det fortsatt er stor røykutvikling på stedet, og brannen er ikke under kontroll.

Politiet fikk melding om brannen klokka 15.33 tirsdag ettermiddag fra en privatperson. Meldingen gikk på at det brant i en elbil.

Opprettet sperrepost

Alle nødetatene rykket ut, og de har mange ressurser på stedet. Det er også opprettet en sperrepost på vei inn til flyplassen.

– Det er mye tjukk, sort røyk, og evakuering fra nærliggende bygninger vurderes fortløpende, sier Fenne-Jensen.

Operasjonslederen sier at politiet ikke har fått melding om at noen er skadd i forbindelse med brannen.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 15:57 Oppdatert: 7. januar 2020 16:43

Mest lest akkurat nå