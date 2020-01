Omfattende brann i parkeringshus ved Stavanger lufthavn

Det brenner i mange biler i et garasjeanlegg ved Stavanger lufthavn Sola. Evakuering av nærliggende bygninger kan bli aktuelt, sier politiet.

NTB

– Brannen er omfattende, og den har trolig spredd seg til flere biler. Mye tjukk og sort røyk på stedet, meldpolitiet på Twitter.

Ifølge politiet er det i parkeringshus P1, kjent som «kiss & fly», at flere biler står i flammer.

– Status er at det brenner i flere biler. Det er snakk i oppimot et titall biler. Brannen er ikke under kontroll, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om brannen klokka 15.33 tirsdag ettermiddag fra en privatperson. Meldingen gikk på at det brant i en elbil. Alle nødetatene rykket ut, og de har mange ressurser på stedet. Det er også opprettet en sperrepost på vei inn til flyplassen.

– Det er mye tjukk, sort røyk, og evakuering fra nærliggende bygninger vurderes fortløpende, sier Fenne-Jensen.

Operasjonslederen sier at politiet ikke har fått melding om at personer er skadd i forbindelse med brannen, og at flytrafikken foreløpig går som normalt.

