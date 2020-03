TV 2: Guri Melby blir kunnskapsminister

Guri Melby (V) blir kunnskapsminister, opplyser kilder til TV 2.

Venstres Guri Melby blir ny kunnskapsminister, opplyser kilder til TV 2. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Etter det TV 2 erfarer hadde Melby onsdag samtaler på Statsministerens kontor.

Melby tar over for Trine Skei Grande, som onsdag varslet at hun går av som Venstre-leder og statsråd.

Kilder sier utnevnelsen også er et trekk fra Grande for å melde Melby på lederkampen i Venstre. I tillegg er kilder i Venstre klare på at det må være en kvinne som tar over.

Melby har sittet i Venstres landsstyre siden 2008 og vært medlem av sentralstyret siden 2010. Hun er i dag vararepresentant på Stortinget for Grande. Hun ble i januar valgt til finanspolitisk talsperson.