Tre nordmenn hentet hjem fra Wuhan i Kina

Tre nordmenn ble fredag hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina, opplyser Utenriksdepartementet. Fredag kveld blir de testet for det nye koronaviruset.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

De tre nordmennene landet på Gardermoen fredag kveld. Foto: Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

De blir nå ivaretatt av helsevesenet, opplyser UD til NRK.

De tre reiste fra Wuhan i Kina sammen med andre europeiske borgere. På en mellomlanding i Paris ble de ble møtt av norsk helsevesen, før de landet på Gardermoen fredag kveld.

– De blir testet på bakgrunn av at de har vært i dette utsatte området. Dette er for å forsikre seg om at de ikke har med seg smitte hjem, sier beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB.

Testes på laboratorium

Hjemreisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid, opplyser UD i en epost til NRK.

– De befinner seg på et egnet laboratorium i Oslo-området, hvor det vil bli foretatt en koronatest nå i kveld, sier Olsen videre.

Svar på prøvene er forventet lørdag morgen. De tre er ikke satt i karantene.

Dersom de skulle være smittet av covid-19-viruset, vil de få oppfølging fra helsevesen på det nivået de trenger avhengig av hvor syke de er, ifølge Olsen, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Fraråder reiser til Kina

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Hubei-provinsen, samt reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Kina.

Minst én nordmann er tidligere evakuert fra området. 31. januar ble en norsk statsborger hentet med et dansk militærfly, ifølge danske myndigheter.

UD har ikke ønsket å opplyse om hvor mange nordmenn som skal hentes til Norge og har heller ikke full oversikt over tallet på nordmenn om befinner seg i Hubei-provinsen.

Fram til tirsdag hadde 82 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.