17 år gammel jente funnet død i Tromsø, to menn siktet

En 17 år gammel jente ble funnet død i en leilighet i Tromsø sent tirsdag kveld. To menn er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. 17-åringen ble funnet død i en leilighet i Tromsø sentrum. Funn på åstedet gir politiet grunn til å etterforske om noen kan ha forvoldt jentas død.

To menn i 20-årene er siktet, mistenkt for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Siktelsen og grunnlaget for siktelsen blir vurdert fortløpende.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og politiet etterforsker bredt. De siktede er kjent for politiet, opplyser etterforskningsleder Lene Fabek i Troms politidistrikt torsdag.

Hun legger til at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke gir noen klare årsaksforhold.

Politiet ønsker kontakt med personer som kan ha informasjon om hendelsen. Personer som har vært på stedet der hun ble funnet eller vært sammen med henne, bes om å ta kontakt med politiet.

Publisert Publisert: 20. februar 2020 10:52