Aftenposten: PST vil tiltale Laila Anita Bertheussen

PST har oversendt sin innstilling om påtalespørsmålet for Laila Anita Bertheussen til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Politiet henter bevismateriale fra boligen til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer. Dan P. Neegaard

NTB

Harald Stolt-Nielsen

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

PST skriver på Twitter at de har oversendt sakene med trusler mot tidligere justisminister Wara til Det nasjonale statsadvokatembetet. Det betyr at PST har gjort seg ferdig med etterforskningen, og kommet med sin anbefaling om det skal tas ut tiltale eller ikke mot Laila Anita Bertheussen.

Aftenposten er kjent med at PST ønsker at Bertheussen skal tiltaltes i det de har sendt over i sin innstilling. NRK omtalte dette først.

Fakta Dette er saken Fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019 var det en rekke episoder som ble etterforsket som trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie. 26. desember anmeldte Waras samboer teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt Blant annet ble det tegnet et hakekors og ordet «rasist» ble skrevet på huset og bilen til Wara. Torsdag 14. mars ble Bertheussen siktet for å ha tent på familiens bil. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng». 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker. Samme dag gikk Tor Mikkel Wara av som justisminister. Bertheussen erkjenner ikke straffskyld.

Riksadvokaten skal avgjøre påtalespørsmålet

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til Aftenposten at de mottok PSTs innstilling mandag formiddag.

– I løpet av de neste ukene vil vi gå gjennom saken og komme til en innstilling til påtalespørsmålet, sier Formo til Aftenposten.

I denne saken er det Riksadvokaten som vil ta endelig stilling til påtalespørsmålet, sier statsadvokaten.

– Hvorfor er det Riksadvokaten og ikke Det nasjonale statsadvokatembetet som skal avgjøre hvorvidt Bertheussen tiltales eller ikke?

– Det kan jeg ikke begrunne.

Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i PSTs innstilling eller når Det nasjonale statsadvokatembetet forventer å sende deres innstilling til Riksadvokaten.

Dette bildet er tatt etter en av hendelsene PST mistenker at Bertheussen står bak. Da ble både husveggen og familiens bil tagget ned. Cornelius Poppe / NTB scanpix

Elden forventer henleggelse

Laila Anita Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier til NRK via en tekstmelding at PSTs sak ikke kommer til å nå frem til en dom. Angående at PST tar til orde for at Bertheussen bør tiltales, skriver han følgende i en tekstmelding:

«Dette vet jeg ingenting om ... Avventer Riksadvokatens henleggelse før jeg kan kommentere det».

Laila Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister da det ble kjent at samboeren var siktet. Hun fikk også status som mistenkt i saker knyttet til flere hendelser ved parets bolig. Bertheussen erkjenner ikke straffskyld.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister etter at PST hadde utvidet siktelsen mot Bertheussen. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Anklager Elden for å komme med feilaktige opplysninger

I forrige uke ble det kjent at Bertheussen ble straffedømt tre ganger for bedragerier, tyverier og dokumentfalsk på 1980-tallet. Bertheussens forsvarer reagerte da kraftig på at de gamle sakene ble dratt frem 30 år senere.

– Det er høyst overraskende at PST synes å gå ut med mer enn 30 år gamle dommer, og de har ikke vært noe tema i avhør eller i etterforskningen for øvrig, sa Elden i forrige uke.

Statsadvokat Formo sier til Aftenposten at Eldens påstander om at PST skal ha lekket informasjon om Bertheussens tidligere straffedommer, er feilaktige.

– Det nasjonale statsadvokatembetet har fått bekreftet at dommene er hentet ut fra de aktuelle tingrettene, sier hun.

PST har etterforsket saken i godt over et halvt år. Mandag sendte PST over deres innstilling til påtalespørsmålet til Det nasjonale statsadvokatembetet. Dan P. Neegaard

Dømt tre ganger på 1980-tallet

Første gang Bertheussen ble dømt, i 1982, var hun 17 år gammel. Siste gang hun ble dømt, i Oslo byrett, var hun 24 år gammel.

1982, Ofoten forhørsrett: Betinget dom for tyveri.

1985, Oslo forhørsrett: 30 dager ubetinget fengsel for tyveri og bedrageri. Dommen ble sonet i begynnelsen av 1986.

1989, Oslo byrett: 120 dager betinget fengsel for bedragerier, dokumentforfalskning og tyveri.

Av dommen fra Oslo byrett kommer det frem at Bertheussen blant annet hadde hentet ut varer fra åtte ulike forretninger ved hjelp av stjålne sjekker. Hun ble også dømt for å ha stjålet en lommebok med et sjekkhefte, førerkort og bankkort.

Det kommer også frem av dommen fra 1989, som Aftenposten har fått tilgang til, at Bertheussen gikk til terapi etter å ha utviklet et «negativt adferdsmønster».

Elden har tidligere sagt til Aftenposten at opplysningene om at PST har innhentet dommene, er informasjon han kun har fått presentert fra Filter Nyheter, som først omtalte dommene mot Bertheussen.