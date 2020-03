Oppdatert: Her er dagens viktigste nyheter om koronautbruddet

Ny krisepakke. Og nå går det en grense mellom de to vestlandsfylkene igjen.

Foto: NEXU Science Communication / X04130

Antall registrerte smittede stiger stadig. Men siden helsevesenet ikke lenger tester alle som mistenker smitte eller har symptomer, kan mørketallene være store. Her har vi samlet tall over registrert smittede for alle kommunene i Vestland.

1. Skiltet er borte – men nå går det en grense her likevel

Foto: Arkiv

I dag gikk alle kommunene i gamle Sogn og Fjordane, minus Gulen, sammen om å innføre karantene for alle som kommer inn i gamlefylket fra store deler av Sør-Norge.

Samtidig innførte Ullensvang i Hardanger inn- og utreiseforbud for kommunen.

Og i Helse Førde har de strammet kraftig inn på besøksreglene. Først erklærte sykehuset at partnere ikke fikk være med på fødsler den nærmeste tiden. Det gikk de seinere på dagen tilbake på – men alle fødepartnere må godkjennes før de kommer til sykehuset.

Les mer om tiltakene her.

2. Permittert? Dette må du gjøre.



Foto: Morten Holm, NTB scanpix

Mange tusen nordmenn har de siste dagene fått beskjed om at de er permittert fra jobben sin.

For mange er det første gang de kommer i kontakt med Nav. I tillegg er kontorene stengt for publikum.

Her forklarer vi hvordan du går frem.

3. Krisefond: Slik vil de hjelpe næringslivet

Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

100 milliarder. Minst. Det er hva regjeringen vil bruke på låne- og garantiordninger for norsk næringsliv.

– Før næringslivet går på jobb mandag skal de vite at det kommer ordninger som letter på tilgangen til penger fra banksektoren, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les mer om krisefondene her.

