PST-sjefen: Dette er ikke dagen for bortforklaringer

PST beklager dersom det ble gjort feilvurderinger i forkant av 25. juli-skytingen i Oslo i fjor. – Dette er ikke dagen for bortforklaringer, sier PST-sjefen.

PST-sjef Beate Gangås beklager t de ikke klarte å avverge 25. juni-skytingen.

– Dette er ikke dagen for unnskyldninger, sa PST-sjef Beate Gangås da hun kommenterte 25. juni-rapporten som ble lagt fram torsdag.

– PST klarte ikke stanse angrepet som rammet oss 25. juni i fjor. Utvalgets rapport slår fast at det er en mulighet for at vi kunne gjort det, sa Gangås.

Deretter beklaget hun på vegne av PST.

– Jeg vil si til de etterlatte, de pårørende, alle berørte og hele det norske samfunnet at vi i PST beklager eventuelle feilvurderinger som ble begått, og de konsekvensene det fikk, sa Gangås.

– Det gir inntrykk å lese rapporten, særlig den delen som behandler spørsmålet om PST kunne gjort noe annerledes, og der det slås fast at en annen håndtering muligens kunne ført til at angrepet kunne vært unngått, sa Gangås.

Hun lot det ikke være tvil om at hun og hele PST tar dette på det største alvor.

– Når et terrorangrep rammer oss og det påpekes svikt i vår organisasjon, så må det få konsekvenser for måten vi jobber på. Det vil det også få, sa hun.

I rapporten kommer det fram at kommunikasjonen mellom PST og etterretningstjenesten ikke har fungert så godt som det burde i denne saken.

– Det er ikke slik det skal være og noe jeg kommer til å følge opp, sa Gangås.

Gangås var ikke PST-sjef da angrepet fant sted.