Petter og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre

Petter Stordalen (56) og konen Gunhild Stordalen (40) flytter fra hverandre. Det melder VG.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

SKILLER LAG: Petter og Gunhild Stordalen skiller lag etter 14 år. Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det føles rart å sende ut informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner, velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sier de to i en pressemelding.

De understreker ifølge VG at de fortsatt er hverandres beste venner og støttespillere etter 14 år sammen.

– Det føles rart

Søndag omtales nyheten ganske likt i norske medier med sitat fra pressemeldingen. Aftenposten siterer dette fra meldingen:

– Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, skriver Petter og Gunhild Stordalen i pressemeldingen.

– Vi har hatt fjorten fantastiske år sammen. Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre, skriver Gunhild Stordalen videre.

– Mitt livs kjærlighet

Hun uttaler at paret fortsatt er hverandres beste venner og støttespillere, men de har funnet ut at de ønsker tid til å gjøre det de brenner for hver for seg.

– Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker. Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, skriver Petter Stordalen i pressemeldingen.

Paret opplyser at det ikke blir gitt ytterligere kommentarer eller intervjuer til situasjonen.

Ble alvorlig syk

Gunhild Stordalen har, i likhet med Petter Stordalen, vært hyppig omtalt i mediene de siste årene. Hun er lege og miljøaktivist, født i Haugesund og oppvokst på Kongsberg.

Sammen med Petter Stordalen grunnla hun stiftelsen The Stordalen Foundation, der hun ble styreleder.

Hun er også initiativtaker til og president i EAT Foundation.

I oktober 2014 ble hun diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerose.

Kjøpte Ving

Nylig ble det kjent at Stordalens selskap Strawberry kjøpte opp Vinggruppen sammen med oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital. Dette omfatter totalt 2.300 ansatte i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent hver av selskapet, og TDR Capital kjøpe de resterende 20 prosentene.

Stordalen ville ikke si akkurat hvor mye han har gått ut med for å sikre avtalen.