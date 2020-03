Venstre-leiaren i Bergen med klar beskjed til Grande: – Trekk deg

Leiaren i Bergen Venstre krev at Trine Skei Grande går av som partileiar: – Eg håpar ho ser det kraftige signalet partiorganisasjonen no sender.

Nyvalt leiar i Bergen Venstre, Ane Breivik, meiner partiet er i ein så vanskeleg situasjon at det trengst ein ny leiar til å styre partiet. Foto: Rune Sævig

Berre timar før valkomiteen i Venstre skal offentleggjere kven dei vil innstille som ny leiartrio i Venstre, kjem lokallaget i Bergen med følgjande krav:

– Trine bør trekke seg. Det er på tide å sleppe til nye krefter.

Det seier leiar i Bergen Venstre, Ane Breivik. Ho er også nestleiar i Unge Venstre.

Tidlegare i dag har også to av dei mest sentrale Oslo-politikarane til partiet bedt Skei Grande gå av i Dagbladet. No kjem same krav også frå Noregs nest største by.

– Eg håpar ho ser det sterke signalet som partiorganisasjonen sender akkurat no. Slik eg tolkar innspela frå mitt lokallag er det eit stort opprop om fornying innanfor partiet. Det håpar eg ho også ser, seier Breivik.

Vil bygge nye profilar

Bergen Venstre har i sine innspel til valkomiteen ønskt at Sveinung Rotevatn tek over som leiar, og at både Terje Breivik og Ola Elvestuen bør bytast ut som nestleiarar.

– Mange forventa at ho kom til å trekke seg etter det katastrofale valet Venstre gjorde i haust. Vi har venta på ein open og sunn diskusjon om kva partiet si leiing skal vere, og kva slags vegval vi skal ta framover, seier Breivik, som presiserer at ho er nøgd med jobben Skei Grande har gjort.

– Mellom anna har ho fått partiet over sperregrensa to gongar. Men no har ho hatt posisjonen i ti år. Det er på tide å bygge opp nye profilar i Venstre.

Både i Oslo og Bergen har det blitt fremja krav om at Trine Skei Grande bør gå av som partileiar i dag. Spørsmålet er kva valkomiteen vil lande på. Innstillinga er venta å kome i dag eller i morgon. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Avviser koordinering

Ho meiner Skei Grande bør setje partiet framfor sitt eige ønskje om å behalde leiartittelen i partiet.

– Vi er i ein så vanskeleg situasjon at alle må setje partiet framfor seg sjølv. Det håpar eg ho også gjer, seier Breivik.

– Krefter i Oslo Venstre har kome med same krav i dag. Har de vore koordinert på nokon måte?

– Nei, eg har ikkje snakka med Oslo Venstre om dette. Eg er takksam for at dei også tek belastninga det er å gå ut mot sin eigen partileiar, og er trygg på at dei gjer det for partiet sitt beste, seier Breivik.

Erlend Horn meiner partiet må satse på Sveinung Rotevatn. Foto: Ørjan Deisz (arkiv).

Ikkje åleine med kritikken

Ho er nemleg ikkje åleine om å be om dette. Torsdag uttalte leiaren for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, det same til Dagbladet.

– Ho er ei fantastisk statsråd. Men eg trur tida hennar som partileiar bør vere forbi, sa Bjercke.

Den som starta oppstandelsen var den tidlegare klimaministeren Ola Elvestuen, som onsdag gjekk ut med kraftig kritikk av Venstre-leiar Trine Skei Grande. I januar blei han bytt ut med Sveinung Rotevatn som klimaminister.

– Trine har først og fremst lytta til seg sjølv, for å sikre eigen posisjon, sa Elvestuen, som førebels er nestleiar i Venstre, til TV 2.

Vil satse på Rotevatn

I Bergen er Breivik ikkje den einaste som peikar på andre enn Grande når dei skal vise kven partiet bør satse på i årane som kjem.

Mangårig medlem av landsstyret, Erlend Horn, ventar på valkomiteen si innstilling. Han håpar dei gjer sitt ytste for å finne ei samlande løysing for partiet.

Finansbyråd Horn, som har vore byråd i Bergen i ei årrekke, vil sjølv ta stilling til kven han vil ha som leiar under voteringa på vårens landsmøte.

Han påpeikar samstundes at han sjølv har prata med valkomiteen og kome med sine innspel der:

– Det eg sa til komiteen var at eg meiner Rotevatn er den personen Venstre bør satsa vidare på. Det må skje anten som partileiar eller i ein leiartrio.

Kven som faktisk blir ein del av leiartrioen i Venstre blir avgjort under landsmøtet som startar 15. april.