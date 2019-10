VG: Aktor ber om 22 måneders fengsel for Jan Erik Iversen

Aktor Terje Nedrebø Michelsen ber om ett år og ti måneders fengsel for Jan Erik «Jannik» Iversen for forsøk på utpressing av Kjell Inge Røkke.

NTB

Iversen er tiltalt for forsøk på grov utpressing av milliardæren og for brudd på våpenloven.

Michelsen sier at han mener utgangspunktet for straffeutmålingen bør være to år, men at hans påstand er lavere på grunn av saksbehandlingstiden, melder VG.

Forholdene Iversen er tiltalt for skal ha funnet sted mellom november 2017 og januar 2018.

Saken har blitt behandlet i Oslo tingrett tirsdag til fredag denne uken.

Iversen har nektet straffskyld etter tiltalen.