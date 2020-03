Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

I dag ble kriseloven vedtatt. Og intensivlege roper varsku til de unge.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Marita Aarekol

Store deler av Norge har nå vært mer eller mindre innestengt i våre egne hjem i snart halvannen uke. Det kan gå på den psykiske helsen løs, særlig for dem som blir sittende helt alene, påpeker Helsedirektoratet. Dagens oppfordring er derfor: Ring en person du tror kan trenge en prat i kveld!

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

PS: Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Erna Solberg: – Dette er ikke et forsøk på statskupp

Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Det måtte kraftige endringer til før Stortinget kunne samle seg om regjeringens foreslåtte kriselov i dag.

Det opprinnelige forslaget har fått kraftig kritikk av jusseksperter, blant andre UiB-professor Eirik Holmøyvik, som mente forslaget kunne være i strid med grunnloven.

– Det var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere. Nå tror jeg at vi har fått de hjemlene vi trenger, sa Erna Solberg etter at Stortinget hadde stemt over loven første gang. En ny avstemning følger tirsdag.

Loven gir regjeringen fullmakt til å gjøre endringer i 62 norske lover uten å spørre Stortinget – men den skal bare gjelde i én måned.

Les mer her.

2. Hvordan går det der inne? Slik er den nye hverdagen.

Foto: Alice Bratshaug

Et eldre ektepar som har isolert seg i hjemmet mens de venter på å få komme ut og stelle i hagen for våren. En storesøster som er i karantene i barndomshjemmet og får ekstra mye tid til baking med lillebror. En datter som bekymrer seg for moren som sitter fast på Gran Canaria.

Vi har kikket inn gjennom vinduet til bergenserne.

Se bildene og les om den nye hverdagen her.

3. – Det må bli slutt på at de unge lever i et slags fristed

Foto: Ingar Storfjell (arkiv)

135 personer var i dag innlagt på norske sykehus. Fortsatt er det flest eldre og folk i risikogruppene som blir så alvorlig syke av koronaviruset at de trenger intensivbehandling. Men nye data fra USA, Danmark og Norsk intensivregister uroer lederen for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen.

De viser nemlig at også enkelte unge, friske folk blir så syke at de må i respirator.

– Dette må vi få ut og gjøre kjent i befolkningen slik at de unge også forstår at de må ta sine forholdsregler. De har til nå levd i et slags fristed, men det må det bli slutt på, sier han.

Les mer her.