Nav-skandalen: Ti personer domfelt før 2012

Arbeids- og sosialdepartementet har identifisert ti domfellelser fra perioden før 2012 som kan ha vært uriktige i Nav-saken.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ikke full oversikt over hvor mange som kan være berørt av Nav-skandalen i perioden før 2012. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det fulle omfanget er fortsatt ikke kjent, og rettsbøkene må i prinsippet gjennomgås helt tilbake til 1994, da EØS-avtalen trådte i kraft. Men i årene fra 2008 til 2012 var det 16 anmeldelser, og maksimalt ti personer ble domfelt, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

Hvor mange som har fått tilbakebetalingskrav mot seg, har departementet så langt ikke oversikt over.

– Uansett er det grunn til å tro at det er langt færre per år enn det har vært etter 2012. Det ser vi blant annet fordi tilbakebetalingskravene er mye lavere. I 2006, for eksempel, lå de på 20 prosent av nivået i 2013, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han forklarer dette med at oppfølgingen er blitt strengere med årene.

Utvalget som gransker Nav-skandalen, konkluderte onsdag med at praksis også før 2012 må gjennomgås i saken.