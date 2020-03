Nav-skandalen: Minst ti personer domfelt før 2012

Myndighetene har så langt identifisert ti domfellelser i Nav-saken fra perioden før 2012 som kan ha vært uriktige. Fem av de domfelte har sonet i fengsel.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ikke full oversikt over hvor mange som kan være berørt av Nav-skandalen i perioden før 2012. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Det fulle omfanget er fortsatt ikke kjent, og rettsbøkene må i prinsippet gjennomgås helt tilbake til 1994 da EØS-avtalen trådte i kraft. Men i årene fra 2008 til 2012 er det så langt identifisert 16 anmeldelser og 10 domfellelser som kan ha vært uriktige, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som har gjort opptellingen. Men opplysningene er basert på manuelle tellinger, og tallene regnes derfor som svært usikre.

Hvor mange som har fått tilbakebetalingskrav mot seg, har departementet så langt ikke oversikt over.

– Uansett er det grunn til å tro at det er langt færre per år enn det har vært etter 2012. Det ser vi blant annet fordi tilbakebetalingskravene er mye lavere. I 2006, for eksempel, lå de på 20 prosent av nivået i 2013, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han forklarer dette med at oppfølgingen er blitt strengere med årene.

Utvalget som gransker Nav-skandalen, konkluderte onsdag med at praksis også før 2012 må gjennomgås i saken.