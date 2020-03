Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Nå skjerper de smittevernrådene. Og les svarene fra Nav

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

1. Forskere tror viruset kan leve flere timer i luft. Nå skjerper helsevesenet smitteverntiltakene.



Foto: Rune Sævig

Forskningen pågår for fullt over hele verden for å finne ut nøyaktig hvordan koronaviruset smitter.

En amerikansk studie tyder på at viruset kan være i stand til å overleve over lengre tid i luft.

Dermed kan det være teoretisk mulig å bli smittet om man går inn i et rom der en koronasyk har hostet en time tidligere.

Flere fagpersoner har vært kritiske til smitteverntiltakene for helsepersonell som behandler koronapasienter.

Nå strammer Folkehelseinstituttet inn rådene om utstyr helsepersonell skal bruke.

2. Derfor er viruset farligst for de eldste

Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Dødeligheten er høyere blant de eldste som blir koronasyke. Alle tre dødsfall i Norge så langt, har vært eldre personer.

Men det er ikke bare underliggende sykdommer som gjør epidemien ekstra farlig for de eldre. I land med store utbrudd må helsevesenet prioritere yngre pasienter og som i utgangspunktet har en bedre helse og livsprognose.

3. I denne bransjen er 8000 permittert fra jobbene sine i Bergen

Foto: Silje Katrine Robinson

– Jeg tror ingen har opplevd noe sånt i moderne historie. Nå er 90 prosent av våre medlemmer permittert, sier Djevat Hisenaj, leder av hotell- og restaurantarbeiderforbundet i Fellesforbundet.

Bransjen var blant de første til å merke følgene av utbruddet – men langt fra de eneste.

Bare i går søkte nær 25.000 nordmenn og dagpenger fordi de er blitt permittert. Her svarer Nav på hva du har krav på hvis du er en av dem.

Og finner du ikke nok svar i den artikkelen, kan du i morgen stille dine egne spørsmål til Nav i nettmøte på BT. Du kan sende inn spørsmål fra klokken 11.

