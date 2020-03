Høie til risikogrupper: – Vær hjemme så mye som mulig

Regjeringen kommer med nye råd til 1,6 millioner nordmenn som er i risikogrupper.

Helseminister Bent Høie kommer med nye råd. Foto: Heiko Junge

Helseminister Bent Høie, justisminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt torsdag en pressekonferanse om koronasituasjonen.

Der kom det frem at 1,6 millioner nordmenn er i risikogrupper for viruset.

Risikogrupper er personer over 65 år, særlig de over 80 år. Det er også personer i andre aldersgrupper som har redusert immunforsvar eller har en underliggende sykdom som gjør dem mer sårbare.

– Selv om mange i de sårbare gruppene helst tror dette går bra, er det allikevel viktig å beskytte dem litt ekstra, sier Høie.

Nye råd

Her er de nye rådene til risikogruppene fra Høie:

Vær hjemme så mye som mulig

Vær hjemme til du er frisk hvis du har symptomer på sykdom

Hvis du skal ut: Unngå steder mange mennesker samles.

Ikke bruk offentlig transport, særlig i rushtiden.

Vask hendene ofte, og ha med og bruk håndsprit der det ikke er tilgang på såpe og vann.

Be venner, naboer og familie ringe og varsle før de kommer på besøk.

Har de nylig vært i utlandet eller vært syke, nøy dere med en prat på telefonen.

Høie kom også med råd til pårørende av mennesker i risikogrupper.

– Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand, og hold hendene rene. Trapp ned på fysiske besøk, trapp opp telefonsamtalene. Ikke dra på besøk på noen i risikogruppen hvis du er, forkjølet, har feber, eller er tungpustet. Hjelp til med innkjøp, og husk at posen med varer kan settes utenfor døren, sier helseminister.

– Vinduet for reiser i verden lukker seg raskt. Situasjonen blir verre, ikke bedre, sier Ine Eriksen Søreide. Foto: Stian Lysberg Solum

– Situasjonen blir verre

Samtidig sa utenriksminister Eriksen Søreide at restriksjoner i andre land gjør det vanskelig for nordmenn i utlandet å komme hjem. Fortsatt er mange strandet i utlandet.

– Vinduet for reiser i verden lukker seg raskt. Situasjonen blir verre, ikke bedre, sa hun.

Regjeringen forlenger vinduet for hjelp med hjemreise til nordmenn som er i utlandet. Samarbeidet med flyselskapene om å sette opp ruter skulle i utgangspunktet vare til 31. mars, men er forlenget til 1. mai.

Advarer nordmenn som vil til utlandet

Eriksen Søreide sier at det vil ta tid for enkelte nordmenn å komme seg hjem, men understreker at UD jobber på spreng for å hente hjem nordmenn. Ministeren oppfordrer nordmenn i utlandet å registrere seg på reiseregistrering.no.

Samtidig advarer Eriksen Søreide nordmenn som fortsatt vil reise ut.

– UD fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig. Hvis man likevel velger å reise, må man være innforstått med at norske myndigheter ikke vil kunne hjelpe deg hjem, sier hun.