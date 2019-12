VG: Politiet gjør nye undersøkelser i Hagen-boligen

Politiet er torsdag på plass i ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog for å gjennomføre nye undersøkelser i forsvinningssaken, melder VG.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ETTERFORSKER: Politiet gjorde torsdag nye undersøkelser på eiendommen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien på Fjellhamar. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

NTB

Flere etterforskere kjørte inn på eiendommen rundt klokken 9.30 torsdag, og formålet skal etter det avisen kjenner til være å gjøre nye undersøkelser i boligen.

Politiet har ikke kommentert de nye undersøkelsene overfor VG.

Sjekker tidligere straffedømte skokjøpere

31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen (69) fra hjemmet hun deler med ektemann og milliardær Tom Hagen.

I løpet av det drøye året har det dukket opp en rekke spor i politiets etterforskning. Ett av sporene politiet forsøker å sirkle seg inn på, er funnet av skoavtrykk. Politiet har identifisert skoavtrykket til å være av fra en Sprox-sko i størrelse 44-45-46, kjøpt på Spar Kjøp.

Politiet mener skoavtrykket tilhører en gjerningsperson.

VG skrev tirsdag at politiet har laget en prioriteringsliste i jakten på sko-eieren, og at de blant annet har samlet inn materiale om skokjøpere som tidligere er dømt for kriminelle handlinger.

– Tråkket rundt

Det er spesielt én person som har avsatt skospor ulike steder i boligen.

– Vi mener fremdeles at avtrykket med stor sannsynlighet er avsatt av en gjerningsperson. Det skyldes både måten det er avsatt på og hvor det er avsatt, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Vedkommende har tråkket rundt i huset, på både fliser og tepper, skriver avisen.

Siste livstegn etter Hagen er fortsatt 31. oktober 2018, og det har ikke vært ny kontakt med angivelige gjerningspersoner siden 8. juli.

Politiet tror ikke at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 11:08

Les også

Mest lest akkurat nå