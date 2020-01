Hareides nærmeste rådgiver melder seg ut av KrF

Emil André Erstad var Knut Arild Hareides nærmeste rådgiver under KrFs veivalg i 2018. Erstad melder seg nå ut av KrF. Her er han med Hareide etter at KrF valgte blått samarbeid under et ekstraordinært landsmøte i november 2018. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix