Nå trer blyhagl-forbudet i kraft

Fra i dag er det forbudt å bruke blyhagl på jakt i og i nærheten av våtmark. Dermed må jegere bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner.

Onsdag trer blyhagl-forbudet i kraft, og det betyr at jegere nå må benytte annen ammunisjon. Forbudet vil gjelde hele EU/EØS-området.

NTB

– Siden det er vanskelig å være sikker på om du befinner deg mer enn 100 meter fra våtmark til enhver tid, betyr forbudet at jegere normalt ikke vil kunne bruke blyhagl på jakt i skog og fjell heller, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Dagens forbud mot bruk av blyhagl, med unntak for enkelte arter, blir nå erstattet av et forbud mot å bruke blyhagl i og nær våtmark, uansett hvilken art du jakter på.

– Basert på det vi vet om skadevirkningene av bly, er det riktig at blyammunisjon blir strengere regulert. Bly er svært helseskadelig, og det finnes ingen trygg nedre grense for blyverdier i blodet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Bakgrunnen for regelendringen er at EU har vedtatt et forbud mot bruk av blyhagl i, og nærmere enn 100 meter fra, våtmark. I denne sammenhengen blir våtmark definert bredere enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om våtmark.

Dette gjør at det i praksis er forbudt å benytte blyhagl til skogs- og fjelljakt, sjøfugljakt i områder med grunn sjø, og alle former for jakt der jegeren er i bevegelse.