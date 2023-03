Nav-ansatte ønsker mer øving for å unngå farlige situasjoner

En ny rapport har kartlagt sikkerheten i Nav. Nå blir det satt inn flere tiltak for å minske faren for vold og trusler mot ansatte.

NTB

20. september 2021 ble Marianne Amundsen, som var ansatt i Nav, drept av en 40 år gammel mann på Nav Årstad i Bergen. Mannen forsøkte også å drepe en annen Nav-ansatt.

– Etter tragedien på Årstad satte vi i gang en omfattende kartlegging av sikkerheten og arbeidet med vold og trusler i hele Nav. Rapporten derfra er viktig for vårt arbeid med å forbedre sikkerheten til de ansatte, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Vi skal gjøre det vi kan for å redusere risikoen, og vi skal jobbe for at alvorlige hendelser kommer ned til et absolutt minimum.

Politi utenfor Nav Årstad sine kontorer 20. september.

Ansatte etterlyser mer opplæring

Rapporten viser at ansatte og ledere ikke først og fremst ønsker fysisk sikring og barrierer når det er snakk om sikkerhet, men at de etterlyser mer opplæring og øving, skriver Nav i en pressemelding.

I rapporten blir det derfor foreslått mer opplæring, trening og øvelser for å bedre sikkerheten i Nav. Det blir også foreslått at arbeidet med risikovurderinger styrkes, og at ansatte som opplever uønskede hendelser, får tettere oppfølging.

– Noen av tiltakene rapporten anbefaler, er vi allerede i gang med, og vi tar sikte på å ha på plass både rammeverk for opplæring og en tydeligere og utvidet minimumsstandard for sikkerhet i løpet av våren, sier Holte.

Blomster utenfor Nav Årstad sine kontorer i dagene etter drapet.

FO: – Rapporten må ikke bli en hvilepute

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, mener det er viktig at sikkerhetsrapporten ikke blir en hvilepute.

– Vi trenger et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid i Nav. Det må ikke bli slik at vi strammer opp når det skjer en alvorlig hendelse, og at det sklir ut når hverdagen kommer tilbake.

Kvisvik sier at selv om rapporten viser en generell nedgang i uønskede hendelser, er ansatte med direkte brukerkontakt langt mer utsatt.

– Sikkerheten til de ansatte blir ikke bedre om vi bare setter opp fysiske hindringer, ansetter vektere eller monterer pleksiglass. Vi må forebygge at frustrasjonen vokser. Da må hjelpetjenestene være tilgjengelige, og folk må oppleve at de får god hjelp raskt.