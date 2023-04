Politiet: Fortsatt sterk hypotese om at rekordbeslagene av kokain ikke skulle til Norge

Det er gjort et nytt rekordbeslag av kokain i Oslo, opplyser politiet. En av politiets hypoteser er at stoffet har havnet i Oslo ved en feil.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Det er funnet mer enn 1.600 kilo kokain i banankasser hos Bama de siste ukene. Det siste funnet er på mellom 800 og 900 kilo. Politiet mener det er større enn det forrige rekordbeslaget i mars.

– Vi er også i dette beslaget tydelig på at en sterk hypotese er at det er ment for en annen europeisk havn. Det kan være ment for et annet marked enn det norske, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til NTB.

– Det har vært en rekke politioperasjoner i Europa. Vi kan ikke utelukke at det er kriminelle operasjoner som har gått galt, sier Metlid.

Bama tok kontakt

Hun svarer kontant nei på spørsmål om det ikke svekker politiets hypotese at det nå gjøres et nytt rekordbeslag i lignende banankasser som det første.

– Men vi kan heller ikke utelukke at det er norske aktører involvert, sier hun.

Politiet opplyser i en pressemelding at ingen er pågrepet eller mistenkt i saken. Det var Bama selv som tok kontakt med politiet og varslet om det nye funnet.

– Det er viktig for oss å si at det er nok et stort beslag som er funnet i en legal last ved Bama, men det er også Bama som har varslet om oss om dette etter å ha gjort observasjoner av noe som kan være narkotika, sier Metlid.

I likhet med det forrige rekordbeslaget, ble dette gjort i bananer som har kommet fra Sør-Amerika. Politiet antar det har kommet fra Ecuador og vært innom en transitthavn i Europa på vei til Norge.

– Klare likheter

– Vi ser helt klart likheter med den forrige saken. Det er åpenbare likheter i modus, sier Metlid.

Politiet antar at lasten med bananer og kokain har vært på en båt som har forlatt Ecuador før nyheten om rekordbeslag i Tyskland og Norge på den forrige lasten, ble kjent i mediene.

– Det er opplysninger som indikerer at lasten som er beslaglagt i dag, har vært i transport fra Sør-Amerika da de første store beslagene ble kjent, sier Metlid.

Det forrige rekordbeslaget ble gjort etter tips fra tollere i Tyskland, som hadde funnet et rekordbeslag i bananer i Brandenburg. De hadde da fått opplysninger om at et lignende lass med bananer var på vei til Norge.