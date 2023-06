Fire utdrikningslag-deltakere dømt til fengsel for bombespøk

Fire deltakere i et utdrikningslag i Stavanger er dømt til ubetinget fengsel for å ha vært involvert i en bombespøk i august i fjor.

NTB

Sør-Rogaland tingrett har dømt tre av de tiltalte til 60 dagers ubetinget fengsel. Fjerdemann, en mann som filmet, dømmes til 45 dagers fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Aktor i saken, politiadvokat Linn Bakken Bertelsen, la ned påstand om 60 dagers ubetinget fengsel for alle fire.

Hendelsen fant sted på en restaurant i Stavanger sentrum 12. august i fjor. En maskert mann gikk inn på restauranten, ropte «Allah» og kastet fra seg en sekk og løp fra stedet.

Politiet ble nedringt av skremte gjester og stilte bevæpnet, men det viste seg at det hele dreide seg om et utdrikningslag. Åtte personer ble innbrakt til politistasjonen etter hendelsen, og fire av dem ble senere tiltalt og er nå dømt i saken.

Ifølge avisa planla to av de tiltalte bombespøken, en av dem utførte spøken, mens den fjerde personen filmet hendelsen.

Forsvarerne for de involverte har tidligere uttalt at de mener at deres klienter må frifinnes.

Retten mener at alle de fire tiltalte forsto at spøken kunne skape alvorlig frykt, skriver Stavanger Aftenblad.

De tiltalte forsvarere sier til avisen at deres klienter er svært skuffet over dommen.

Flere fornærmede i saken vitnet under rettssaken, og fortalte om full panikk og «en skrekkelig opplevelse».

– I denne saken holder det ikke med «fy-fy» og så gå videre. Ikke minst allmennpreventivt mener jeg det er viktig å reagere strengt, sier Kjartan Hjorteland til Stavanger Aftenblad. 45-åringen, som var på restauranten sammen med sin sønn, er tilfreds med at retten reagerer med ubetinget fengsel og ikke samfunnsstraff.