Tidligere Kode-direktør får toppstilling ved Tate Modern i London

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo inntar rollen som toppsjef ved kunstmuseet Tate Modern i London.

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo får toppstilling ved Tate Modern i London. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

– Tate Modern er et ledende kunstmuseum og en banebrytende institusjon. Jeg er utrolig glad for å bli med i den dyktige staben og være en del av hele Tate-organisasjonen, sier hun i en pressemelding, ifølge Dagbladet.

Hindsbo har vært direktør for Nasjonalmuseet t for kunst, arkitektur og design siden 2017 og er ansatt i en åremålsstilling på seks år. I januar ble det kjent at hun ikke ønsker et nytt åremål som direktør ved Nasjonalmuseet når perioden utløper 1. juni i år.

– Dette synes jeg er skikkelig kult, sier Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en epost til NTB.

– Det er ingen tvil om at Tate får en utrolig dyktig leder i Karin Hindsbo. Hun har ledet vårt eget Nasjonalmuseum på en imponerende måte gjennom en krevende flytteperiode og overgangsfase. Dette er en utrolig stor anerkjennelse av Karins arbeid. Jeg ønsker lykke til med nye oppgaver.

Før Hindsbo kom til Nasjonalmuseet, var hun direktør ved Kode Kunstmuseene i Bergen mellom 2014 og 2017.