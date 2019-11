Politiet: Hurtigruten kan ikke bebreides etter dødsulykke

Politiet sier at Hurtigruten ikke kan bebreides etter at en kvinne i 40-årene falt i sjøen fra skipet i Ålesund. Hun døde senere på sykehus.

For mindre enn 2 timer siden

NTB

Politiet er fredag i ferd med å avslutte etterforskningen på stedet, slår de fast i en pressemelding.

– Alt tyder på at det ikke er noen kriminell handling bak dødsulykken i tilknytning til Hurtigruten i Ålesund onsdag kveld, sier etterforskningsleder Charlotte Amalie Vaksdal i Møre og Romsdal politidistrikt.

Samtidig sier politiet at det ikke har kommet fram ting som peker i retning av at rederiet på noen måte kan bebreides for dødsfallet.

Kvinnen falt i vannet fra hurtigruteskipet Finnmarken da det var i ferd med å legge til kai i Ålesund.