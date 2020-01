Helgheim: Frp krever å få innfridd krav i tillegg til plattformen

Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Frps innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim krever politiske seire etter at regjeringsflertallet mot Frps vilje besluttet å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dersom det skulle bli aktuelt med nye gjennomslag, så er det ikke innenfor Granavolden-plattformen, sier Helgheim til Klassekampen.

Frp-leder Siv Jensen skal legge fram en liste med krav til statsminister Erna Solberg (H) over saker de ønsker å få innfridd etter at en norsk IS-siktet kvinne har blitt besluttet hentet hjem sammen med sine to barn av regjeringsflertallet mot Frps vilje. Dersom kravene ikke blir innfridd, vil Frp gå ut av regjeringen.

Helgheim sier han per nå ikke vil komme med konkrete krav til regjeringspartiene, men sier at det er flere innvandringssaker som kan være aktuelle å reforhandle.

Frps innvandringspolitiske talsmann sier også at det kan være aktuelt med nye gjennomslag innen «sikkerhetspolitiske spørsmål», uten å konkretisere hva han mener.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan avviser kravet om nye forhandlinger.

– Å bruke dette nærmest som et pressmiddel fordi en skal ha noe mer igjen enn det regjeringsplattformen gir uttrykk for, fordi Frp nå har tapt en sak, synes jeg blir en helt feil måte å gå inn i dette samarbeidet på, sier Grøvan til Klassekampen.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 06:59

