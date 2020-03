Enke krever erstatning for at politiet utpekte hennes mann som pyroman på «Scandinavian Star»

Politiet mente i 23 år at den danske lastebilsjåføren Erik Mørk Andersen tente på «Scandinavian Star». Nå krever enken 20 millioner kroner i erstatning fra den norske stat. ​

Publisert Publisert Nå nettopp

Jette Andersen var i 23 år stemplet som morderens enke. Foto: Janus Engel / Politiken

Lars Halskov

Det er Jette Andersen advokat, Sigurd Klomsæt, som har fremmet kravet til den norske stats sivilrettsforvaltning. Det skal dekke enkens økonomiske tap og oppreisningskrav etter den feilaktige beskyldningen mot hennes mann.

Politiet hadde ikke beviser

I 2014 trakk norsk politi beskyldningen tilbake. Politiet hadde ikke noen beviser mot sjåføren. Han døde i den påsatte brannen som i 1990 kostet 159 mennesker livet. Stortinget behandlet saken i 2018 og ga lastebilsjåførens etterlatte en unnskyldning.

I dag er saken henlagt som uoppklart. Men i mange år opplevde Jette Andersen og hennes sønn, Morten, at de ofte ble sjikanert og utstøtt.

«Det var hardt. Jeg følte, at jeg var helt alene i verden. Jeg hadde ikke noen som jeg kunne støtte meg til. Jeg fikk ingen hjelp«, sier Jette Andersen.

Derfor vil hun nå ha oppreisning for sin mann, Erik Mørk Andersen.

«Jeg vil prøve en erstatningssak, fordi jeg stolte på Erik, og det skal ikke bare ties i hjel. Det skal virkelig frem nå, at han ikke gjorde det. Nå lever han ikke mere, men da han levde, var han der alltid for meg og det var også jeg for ham, sier Jette Andersen.

Erik Mørk Andersen døde i brannen i «Scandinavian Star» i 1990. I 23 år var han utpekt som brannstifteren. I 2014 ble anklagene trukket tilbake av norsk politi. I 2018 fikk hans etterlatte en unnskyldning fra Stortinget. Foto: Janus Engel / Politiken

Jettes mangeårige helvete

Hennes advokat, Sigurd Klomsæt, mener det i svært mange år er begått en urett mot Erik Mørk Andersen og Jytte Andersen.

«Uretten er blitt en stor belastning for henne som ektefelle og for hennes sønn Morten. Jette ble rammet økonomisk, fordi familieinntekten forsvant, men det handler også om oppreisning fordi det har vært et helvete å være i hennes situasjon», sier Sigurd Klomsæt.

Advokat Sigurd Klomsæt representerer Jette Andersen i søksmålet mot staten. Han mener hun har gjennomlevd et helvete på grunn av anklagene fra politiet i 1991, anklager som ble stående i 23 år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiinspektør Hanne Fauske fra Oslo politidistrikt sier at de ikke har hatt anledningen til å se på saken, etter at advokat Klomsæt i forrige uke sendte utfyllende opplysninger i saken, blant annet om hjemmelsgrunnlaget.

Ble tipset om Erik Mørk Andersen

Etter brannen på «Scandinavian Star» fikk norsk politi tips om at Erik Mørk Andersen tidligere hadde fått fem dommer for brannstiftelse i perioden 1974–1986. De to første dommene var for uaktsom brannstiftelse, mens de tre andre sakene var mere alvorlige og førte til fengselsdommer.

I flere av sakene hadde han vært beruset og gått til sengs, etter å ha tent på en brann. Brannene førte ikke til personskade.

Erik Mørk Andersen døde i brannen på «Scandinavian Star». Han ble funnet i lugaren sin, med bar overkropp, men med buksene på. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Da Erik Mørk Andersen ble utpekt av politiet, ble det knyttet flere vitneobservasjoner til hans bevegelser på «Scandinavian Star». Det bidro til at han «med stor grad av sannsynlighet» ble stemplet som brannstifteren.

Nøkkelvitnene som ble brukt

To nøkkelvitner har senere avvist at de pekte ut Erik Mørk Andersen. De har til overmål understreket at det helt bestemt ikke var ham og at det var en annen person de observerte.

I det opprinnelige etterforskningsmaterialet var det såkalte nulldokumenter, dokumenter som ikke ble arkivert den offisielle saken. Av et slik dokument fremgår det nettopp at vitnet ikke gjenkjente Erik Mørk Andersen. Politiet bemerket også at den personen vitnet hadde observert var svensk, mens både Erik Mørk Andersen og vitnet var danske.

Allikevel påsto politiet at vitnets «beskrivelse av den aktuelle personen passer imidlertid meget godt på Andersen».

Det var, med andre ord, politiet selv som pekte på at Erik Mørk Andersen var blitt sett på flere steder, og ikke vitnene.

Erik Mørk Andersens bukser ble også undersøkt på et laboratorium, og politiet måtte erkjenne at det ikke ble funnet brennbar væske på de.

Det eneste de hadde på ham, var de fem tidligere sakene om brannstiftelse.

Oslos politimester Willy Haugli mente i mars 1991, da ettårsdagen for katastrofen nærmet seg, at brannen var oppklart og at etterforskningen hadde utelukket alle andre muligheter enn Erik Mørk Andersen. Foto: John Myhre / Aftenposten

La all tvil til side

Likevel konkluderte Oslos politimester Willy Haugli i mars 1991 med at brannen var oppklart:

«Alle andre muligheter end den danske mann er utelukket gjennom etterforskningen».

Først 23 år senere erkjente Oslo politidistrikt at politiet ikke hadde beviser mot Erik Mørk Andersen. Daværende politimester Hans Sverre Sjøvold formulerte det slik på en pressekonferanse i 2014:

«De beviser, som ligger i sagen knyttet til den danske statsborger – som ble utpekt som brannstifter – er etter vår vurdering ikke gode nok til å si at dette er gjerningsmannen».

Sjikane

Jette Andersen befant seg etter brannen i en form for sjokktilstand. Ryktene gikk om hvem som var brannstifter. Hun ble sparket på av barn. I borettslagets vaskerom hengte noen opp et ark hvor det sto at «morderens kone skal ikke vaske her».

Avisartikler om brannkatastrofen ble stukket inn under døren hennes i nattens mulm og mørke, og den da 10-årige sønnen, Morten, ble mobbet på skolen. Andre barn kunne rope til ham at hans far var en morder.

Det sosiale nettverket til både mor og sønn forsvant.

Nå kan Jette Andersen være bare Jette og ikke morderens kone. Foto: Janus Engel

Derfor ble hun meget glad da Oslo politikammer trakk anklagene tilbake. Nå ble hun, som hun sier det i dag, ikke lenger betraktet som morderens kone.

«Nå var jeg bare Jette».