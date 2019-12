Russisk atomubåt lekker radioaktivitet i Norskehavet

Den russiske atomdrevne ubåten Komsomolets lekker fremdeles radioaktivitet, 30 år etter at den sank i Norskehavet, viser en fersk rapport.

Atomubåten Komsomolets sank ved Bjørnøya 7. april 1989. Her ser vi overlevende ubåtmannskaper som klamrer seg til en livbåt. Foto: Foto: Kystvakten / NTB scanpix

NTB

Havforskningsinstituttet undersøkte i sommer havaristen sammen med russiske kollegaer og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). De brukte en fjernstyrt miniubåt som tok prøver ved vraket på nesten 1.700 meters dyp, skriver NRK.

Konklusjonen fra toktet viser at det fremdeles lekker radioaktivitet fra ubåten. Prøver som ble tatt fra bunnen, fra sjøvann og fra små vekster på vraket av atomubåten, viser at det lekker radioaktivt cesium.

Toktleder Hilde Elise Heldal sier til NRK at funnene ikke er alarmerende.

– Det vi har funnet på toktet, har sannsynligvis svært liten betydning for norsk fisk og sjømat. Nivåene i Norskehavet er generelt svært lave, og forurensningen fra Komsomolets fortynnes raskt, så dypt som vraket ligger, forklarer toktlederen.

Den russiske atomubåten Komsomolets sank i Norskehavet 7. april 1989 etter at det brøt ut brann i styrehuset. Ubåten sank sørvest for Bjørnøya i Norskehavet. 42 av mannskapet på 69 omkom, mens resten ble berget av fiskebåter.

Atomubåten har en kjernefysisk reaktor og to torpedoer med atomstridshoder om bord der den ligger på 1.700 meters dyp. Russiske undersøkelser har vist at det har vært radioaktive utslipp fra reaktoren, og at ubåten har store skader, særlig i frontdelen.