Nesten like mange innlagte med influensa som med koronavirus i Norge

Influensatallene går ned, mens koronatallene går opp. Nå er det omtrent like mange innlagte med vanlig influensa som med koronaviruset på norske sykehus.

Det er nå nesten like mange som er innlagt med influensa som med covid-19 i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 119 pasienter var innlagt med influensa i Norge i forrige uke.

Influensatallene går sakte, men sikkert ned, og FHI mener at regjeringens omfattende tiltak også bidrar til å redusere influensasmitten i samfunnet.

Til sammenligning er til nå 102 pasienter innlagt med koronaviruset, ifølge helsemyndighetene. 24 pasienter er eller har vært innlagt på intensivavdeling.

Tusen influensadødsfall årlig

Hvert år dør det opp mot tusen personer i Norge av influensa.

På verdensbasis dør hele 650.000 mennesker årlig av influensa, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Når det gjelder koronaepidemien nærmer det seg nå 240.000 smittede på verdensbass, mens rundt 10.000 mennesker har dødd så langt.

Tallene vil vise eventuell effekt

Solberg-regjering har innført de mest inngripende tiltakene i fredstid i et forsøk på å begrense koronasmitten i Norge.

FHI mener det er for tidlig å kunne se hvordan regjeringens tiltak har fungert.

– Men vi begynner vi jo å nærme oss å kunne se en eventuell effekt i tallene. Så er det jo samtidig vanskelig å si hvordan det ville gått uten tiltakene, selvfølgelig, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

– Men dersom vi fortsetter å ikke se noen voldsom vekst, så er jo det en indikator på at vi har lyktes med å dempe smitten, påpeker Vold.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at man i koronatallene snart vil kunne se om regjeringens koronatiltak har hatt en effekt.

Oppdaget utbruddet tidlig

Hun tror at Norge oppdaget koronautbruddet ganske tidlig sammenlignet med mange andre land.

– Vi ser jo nå med vår testaktivitet at vi ikke avdekker veldig mange smittede. Så det tyder på at vi er relativt tidlig ute, sier hun.

Til nå har 34.583 personer blitt testet for koronaviruset her til lands, og Norges testaktivitet er dermed den fjerde høyeste i verden.

Lærer fra andre land

I en rekke land har koronaepidemien kommet mye lenger enn det den har i Norge. FHI følger nøye med på hvordan de har håndtert situasjonen for å kunne vurdere vår egen situasjon.

– Vi må se på hva som skjer i andre land og høste erfaring fra det, sier Vold.

Hun nevner at i Wuhan i Kina var epidemien allerede i full gang før de mest inngripende tiltakene ble iverksatt og at det derfor er vanskelig å sammenligne situasjonen med for eksempel Norge.

– Så er det nok ingen fasit på dette. Det er ikke gjort mye av denne typen tiltak i epidemier tidligere, så her må vi lære mens vi holder på, sier Vold.