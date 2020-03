Venstres valgkomité vil beholde Grande som partileder

Sveinung Rotevatn foreslås som nykommer i partiledelsen, mens Terje Breivik ikke får fornyet tillit.

Trine Skei Grande får trolig fortsette som Venstre-leder. Den endelige avgjørelsen kommer på landsmøtet som starter 15. april. Foto: Fredrik Hagen

Venstres valgkomité går inn for å beholde Trine Skei Grande som partileder.

– Vi er helt trygge på at Trine er den rette personen også i årene som kommer, sa valgkomiteleder Per A. Thorbjørnsen da han møtte pressen torsdag kveld.

Sveinung Rotevatn fra Nordfjordeid og Abid Q. Raja foreslås som henholdsvis første og andre nestleder.

– Med disse tre får vi en spennende og kompetent ledelse som evner å bygge lag, skape begeistring og ikke minst politisk gjennomslag for Venstre, sier Thorbjørnsen.

Sveinung Rotevatn er på vei inn i Venstre-ledelsen. Foto: Terje Pedersen

Skal ha trukket seg fra lederkampen

Rotevatn og Raja har overfor valgkomiteen pekt på Grande som den naturlige partilederen, sier Thorbjørnsen.

Ifølge VG skal Grande, Raja og Rotevatn ha blitt enige om at de to sistnevnte skulle trekke seg fra lederkampen da de ble utnevnt til statsråder i januar. Grande avviser at det ble inngått en avtale om dette.

Innstillingen er enstemmig. Thorbjørnsen sier konklusjonen kommer etter en omfattende prosess i partiet.

– Vi har registrert et stort engasjement. Det er godt å vite at det er så mange der ute som fortsatt lar seg begeistre og engasjere av Norges eldste parti, sier valgkomitelederen.

Terje Breivik kan forsvinne fra Venstre-ledelsen. Foto: Håvard Bjelland

Breivik på vei ut

Innstillingen betyr at det ligger an til at Terje Breivik fra Ulvik og Ola Elvestuen kastes fra partiledelsen.

– De har vist et fantastisk engasjement, innsats og grundighet i sitt politiske engasjement. Ola Elvestuen og Terje Breivik har utgjort en solid nestlederduo. Ola har sittet i ti år, og Terje i åtte år, og det var på tide å tenke fornyelse. Mer dramatikk enn dét, ligger det ikke i det, sier Thorbjørnsen.

Den endelige avgjørelsen på hvem som blir del av Venstres nye partiledelse faller under partiets landsmøte i april.

– Jeg vil takke valgkomiteen for at de har gitt en enstemmig innstilling. Men vi er fortsatt ydmyke, og vet at det er landsmøtet i Venstre som stemmer på hvem som skal ha de ulike jobbene, sa Grande, da hun og Raja møtte pressen etter at valgkomiteen hadde lagt frem sin innstilling.

Begge er opptatte av at partiet nå må stå samlet, og Grande medgir at Venstre «har behov for å jobbe litt med organisasjonskultur».

Rotevatn, som er i Brüssel, skriver til NTB at han er takknemlig overfor alle i partiet som har ønsket ham i ledelsen.

Ane Breivik vil ha ny leder i Venstre. Foto: Rune Sævig

Vil kaste Grande

Innstillingen vil få blandet mottakelse i Venstres lokallag landet rundt.

Så seint som torsdag ettermiddag, mens valgkomiteen fortsatt satt i møter, gikk Bergen Venstre-leder Ane Breivik hardt ut:

– Trine bør trekke seg. Det er på tide å slippe til nye krefter, sa hun til BT.

Breivik, som også er nestleder i Unge Venstre, vil ikke kommentere saken ytterligere etter at innstillingen på Grande er klar.

– Jeg står ved det jeg tidligere har sagt. Utover det vil jeg ikke kommentere noe mer, skriver hun i en SMS fra Venstres bystyregruppemøte i Bergen torsdag kveld.

– Jeg er selvsagt spent på hvordan dette forslaget vil bli mottatt i partiorganisasjonen, sier Erlend Horn. Foto: Bård Bøe

– Har en enorm oppgave foran oss

Verken Terje Breivik eller Sveinung Rotevatn har besvart BTs henvendelser torsdag kveld.

Finansbyråd i Bergen, Erlend Horn, som sitter i gruppemøte med Breivik, skriver at han personlig hadde håpet på Sveinung Rotevatn som leder, slik Bergen Venstre også spilte inn til valgkomiteen.

– Personlig har jeg alltid ment at Trine har gjort en god jobb som partileder, selv om jeg hadde håpet at tiden nå var moden for personen jeg mener bør være fremtidens partileder i Venstre, nemlig Sveinung Rotevatn, skriver Horn i en SMS.

Valgkomiteen fikk i fjor høst innspill fra flere lokallag om å kaste Grande.

– Jeg er selvsagt spent på hvordan dette forslaget vil bli mottatt i partiorganisasjonen. Dersom Trine blir valgt på landsmøtet i april håper jeg at alle i Venstre kan samle seg om henne og gjøre det vi kan for å komme over sperregrensen i 2021. Norge trenger mer enn noen gang et slagkraftig liberalt og antipopulistisk parti som Venstre, skriver Horn.

Horn sitter selv i landsstyret. Valgkomiteen gir ham fornyet tillit til dette vervet, og innstiller ham også som vara til sentralstyret.

– Både Trine og alle oss andre som er innstilt til sentrale verv har en enorm oppgave foran oss, skriver Horn.